Bei Rüdlingen im Kanton Schaffhausen, nahe Lottstetten, sind am Donnerstagmorgen, 24. August, 11 Uhr, zwei Autos frontal ineinander gekracht. Wie die Schaffhauser Polizei mitteilt, kam ein 37-Jähriger mit seinem Auto in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Er krachte in das von einer 26-Jährigen gesteuerte Fahrzeug. Sie transportierte im Anhänger ein Pferd.

Der Mann musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Die Frau kam mit dem Rettungswagen ins Spital.

Was ist passiert?

Der 37-Jährige war auf der Rafzerstraße Richtung Sandgruben unterwegs, als es passierte. Warum er auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch nicht geklärt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Mannes in die Wiese geschleudert. Der Wagen der Frau kam auf der Straße zum Stehen. Aber durch den Zusammenstoß wurde die Anhängerkupplung abgerissen. Der Pferdeanhänger rollte noch 40 Meter, überquerte ein Stück Wiese und kam auf einem Parkplatz zum Stillstand.

Auch der Wagen der Frau ist Schrott. | Bild: Schaffhauser Polizei

Dem Pferd passierte offensichtlich nichts. Es wurde in einen anderen Anhänger umgeladen. Wie schwer der Unfallverursacher verletzt ist, war vor Ort nicht festzustellen, heißt es weiter.

Die Rafzerstraße musste komplett gesperrt werden. Die Wehrdienste Unterer Kantonsteil (WUK) leiteten den Verkehr um. Eine Bergungsfirma holte die demolierten Unfallautos ab.

Küssaberg Mann (53) rettet einen 57-Jährigen vor dem Ertrinken – er zieht ihn aus dem Rhein Das könnte Sie auch interessieren

Wer war im Einsatz?

Im Einsatz waren Angehörige der Wehrdienste Unterer Kantonsteil (WUK), ein Rettungshelikopter der Rega, eine Ambulanz vom Spital Bülach, eine Mitarbeiterin des Interkantonalen Labors, eine Wischmaschine von Tiefbau Schaffhausen, eine private Abschleppfirma sowie Polizeifunktionäre der Kantonspolizei Zürich und der Schaffhauser Polizei.

Zum Unfallhergang wird ermittelt.