Das Wirtschaftsforum vom Fricktal Regio Planungsverband ist am Donnerstag dem Fachkräftemangel auf die Spur gegangen. Als Maßnahmen wurden unter anderem Weiterbildung und Umschulung, Imagekampagnen und Ausbildungsoffensiven vorgeschlagen. 140 Personen nahmen an dem Anlass teil.

Drei Referenten zeigten Lösungsansätze auf: Boris Zürcher, Leiter der eidgenössischen Direktion für Arbeit SECO, Stefanie Hafner von der Unternehmensberatung Neoviso sowie Barbara Bourouba, Leiterin Human Resources (Personalwesen) der Erne-Gruppe mit Sitz in Laufenburg. Moderiert wurde der Anlass von Patrick Rohr. Dieser stellte anfangs klar: „Wir haben ein Problem mit dem Nachwuchs. Alle wollen die Jungen, wenn wir sie nicht bekommen, können wir den Laden dicht machen.“ Doch wer sind diese Jungen, die die Generation Z, Jahrgang 1997 bis 2012, bilden? Stefanie Hafner fasste deren Ansprüche an die Arbeit so zusammen: Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, Streben nach Sinn und Visionen, Flexibilität, klare und kurz gesteckte Zielvorgaben, schnelle Weiterentwicklung in den ersten 24 Monaten nach einem Stellenantritt, top motivierte Vorgesetzte. Bei der Arbeitgeberwahl würde das gute Verhältnis im Team an erster Stelle stehen, so Hafner, gefolgt von interessanter Arbeit und flexiblen Arbeitszeiten. Erst an fünfter Stelle würde der Anspruch an einen hohen Lohn stehen. Hafners Empfehlung an die Arbeitgeber: „Seid im ganzen Bewerbungsprozess schnell. Speed ist wichtig.“ Und: „Sagt den Jungen, sie dürfen sich bewerben, wie es ihnen am liebsten ist: Text, Fotos, Videos.“ Hafners Tipp: „Macht es einfach, Fragen zu stellen, zum Beispiel via WhatsApp.“

Seco-Chef Boris Zürcher führte den Fachkräftemangel auf die Konjunktur zurück. In Zahlen: Von 2009 bis 2022 betrug das Beschäftigungswachstum in der Schweiz 803.874 Stellen. Davon entfielen alleine auf das Gesundheits- und Sozialwesen rund 270.000 Stellen. Betroffen vom Fachkräftemangel seien die Mint-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), Ingenieure sowie IT-Berufe – „unabhängig von der Konjunktur, da ist es immer schwierig, gute Leute zu finden“, sagte Zürcher. Was auch eine Rolle spielt: Die Zuwanderung. „Wir brauchen die Leute aus dem Ausland“, sagte Zürcher, „die Schweiz ist auf Zuwanderung im Rahmen der Personenfreizügigkeit angewiesen“. Ohne Zuwanderung, so Zürcher, gebe es kein Wirtschaftswachstum.