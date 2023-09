Im Schweizer Kernkraftwerk Leibstadt kam es nach der Jahreshauptrevision am 29. Mai beim Anfahren des Reaktors zu einer ungeplanten automatischen Reaktorschnellabschaltung. Grund dafür sei ein tiefer Wasserstand im Reaktor, teilt das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) nun am 26. September auf seiner Homepage mit. Dort wurde die Meldung nach Abschluss der Analyse des Vorkommnisses veröffentlicht.

Zu niederiger Wasserstand, weil Einspeiseschieber nicht geöffnet war

Herbeigeführt worden sei der niedrige Wasserstand durch einen eingeschränkten Speisewasserfluss zum Reaktor. Die Betriebsmannschaft habe nicht bemerkt gehabt, dass ein Reaktoreinspeiseschieber noch nicht geöffnet worden war.

Im Anschluss an die Schnellabschaltung sei das Reaktorniveau stabilisiert worden. Danach habe der Anfahrprozess neu aufgenommen werden können, so das Ensi in seiner Meldung.

Das Ensi schätzt die sicherheitstechnische Bedeutung des Vorkommnisses als gering ein

Nach Einschätzung des Ensi hatte das Vorkommnis eine geringe sicherheitstechnische Bedeutung. Die Abschaltung des Reaktors sei auslegungsgemäß beim Erreichen des Einstellwertes erfolgt und normal verlaufen. Das Vorkommnis habe keine Auswirkungen auf die in Bereitschaft stehenden Sicherheitssysteme gehabt.

Um ein ähnliches Vorkommnis zu verhindern, will der Kraftwerkbetreiber KKL laut Ensi alle Schichtmannschaften am Simulator-Wiederholungskurs schulen, im Hauptkommandoraum für eine bessere Erkennbarkeit der Zustände von Komponenten durch die Betriebsmannschaft sorgen und die mögliche Optimierung der Mindestmengenregelung des Speisewassersystems prüfen.