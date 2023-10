Wer sich alkoholisiert hinter das Steuer setzt, riskiert damit Leib und Leben – und den Führerschein. Diese Lektion musste nun eine 40-Jährige in Tägerwilen lernen. Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Pressemitteilung schreibt, ereignete sich der Unfall unter Alkoholeinfluss in der Nacht zu Dienstag, 3. Oktober.

Kurz vor Mitternacht fuhr die Autofahrerin auf der Hauptstrasse von Kreuzlingen kommend in Richtung Ortsmitte von Tägerwilen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei die Frau kurz vor der Ara-Strasse in die Fahrbahnmitte geraten und habe die dortige Verkehrsinsel gerammt. Die Fahrerin blieb trotz der Kollision unverletzt.

Bild: SK

Die Atemalkoholprobe ergab bei der 40-Jährigen einen Wert von 1,17 Milligramm pro Liter. Umgerechnet bedeutet das: Ihr Promillewert lag laut dieser Probe bei 2,34. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen ordnete eine Blutentnahme und Urinprobe an. Ihr Führerschein wurde eingezogen.

Berechnung des Promillewerts durch Atemalkoholprobe Messgeräte zeigen nicht den Promillewert an, sondern die Alkoholkonzentration in der erfassten Atemluft – also in Milligramm je Liter Atemluft (mg/l). Um die Blutalkoholkonzentration (Promille) zu ermitteln, muss der gemessene Atemalkoholwert mit 2 multipliziert werden.

Weil das Fahrzeug nach dem Unfall Öl verlor, musste die Feuerwehr anrücken und die ausgetretene Flüssigkeit aufnehmen. Der Schaden am Fahrzeug sowie der Verkehrseinrichtung beträgt laut Polizeiangaben mehrere tausend Franken.