Es gilt als eines der größten Feste in der Schweiz, als das mit Abstand größte im Kanton Aargau: das zehntägige Volksfest in Baden, genannt Badenfahrt. Die Veranstaltung blickt mittlerweile auf eine hundertjährige Geschichte zurück.

Die ganze Stadt ist eine einzige Bühne

Die ganze Stadt verwandelt sich in eine große Fest- und Kulturmeile. Der bisherige Besucherrekord soll bei über einer Millionen liegen. „Neo-“, heißt das Motto in diesem Jahr. Es soll die Vereinigung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ausdrücken.

Die Vorbereitungen laufen schon lange

Wie die „Aargauer Zeitung“ berichtet, bauen 100 Vereine schon seit Anfang vergangener Woche die Beizen auf. Das Festgelände, das sich nahezu über die ganze Stadt ausbreitet, nimmt Stück für Stück Form an.

Das versprechen die Organisatoren

„Blues-Konzerte, Akrobatik-Workshops oder Dampf-Lok-Fahrten: Das Programm der Badenfahrt bietet für Groß und Klein ein unvergessliches Erlebnis. Die drei verschiedenen Musikbühnen, die Kinder- und Jugendwelt, die Theaterbühnen sowie diverse Badenfahrt-Specials sorgen für ein vielfältiges kulturelles Angebot während des ganzen Fests“, schreiben die Organisatoren auf den Internetseiten des Spektakels.

Und das hat Albert Einstein damit zu tun

Und was hat Albert Einstein damit zu tun? Die bronzefarbene Skulptur wurde der „Aargauer Zeitung“ zufolge für die Badenfahrt 2017 erbaut und hat eine bewegende Reise hinter sich. Sie wacht normalerweise das BBB-Areal der Berufsfachschule in Baden. In diesem Jahr feiert sie ihr Comeback bei der Badenfahrt. Sie wurde jüngst in einer aufwändigen Aktion auf das Festgelände gebracht.

Was Besucher über die Badenfahrt wissen sollten:

Beizen, Festpass, Programm – die Badenfahrt von A bis Z.