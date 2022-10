Wie konnte das denn passieren? Die Schaffhauser Polizei weiß es auch noch nicht ganz genau. Sie berichtet in ihrer Mitteilung von einem Unfall in der Klettgauerstraße in Neuhausen am Rheinfall: Laut Angaben ist der Unfallfahrer mit seinem Wagen auf eine Verkehrsinsel geraten, hat Ampel und Leitpfosten umgemäht, das Auto ist auf die Seite gekippt.

Er kommt aus Richtung Beringen

Wie die Schaffhauser Polizei mitteilt, kam der Mann mit seinem Auto am Dienstagabend, 22.15 Uhr, aus Richtung Beringen. Er fuhr auf der Klettgauerstraße nach Neuhausen am Rheinfall, als es dann passierte.

An der Einmündung Engestraße passiert‘s

Kurz nach der Einmündung Engestraße soll er aus bisher noch unbekannten Gründen auf eine Verkehrsinsel geraten sein. Dort sei er frontal gegen die Ampel und den Inselleitpfosten gekracht – sie brachen laut Polizeiangaben ab und wurden weggeschleudert.

Der Fahrer bekommt sofort Hilfe

„Das Auto geriet ins Schlingern, kippte einige Meter nach der Verkehrsinsel um und kam auf der Seite liegend zum Stillstand“, schreibt die Polizei weiter. Passanten eilten zum Unfallfahrzeug und holten den Fahrer raus.

Und er hat Glück

Der Mann hatte Glück, er habe den Unfall ohne schwere Verletzungen überstanden. Der Rettungsdienst der Spitäler Schaffhausen habe ihn ins Krankenhaus gebracht. Am Unfallwagen entstand laut Mitteilung ein Totalschaden, er wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert.

Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die Klettgauerstraße kurzzeitig gesperrt werden, berichtet die Polizei. Es sei zu Verkehrsbehinderungen gekommen.