Die Schweizerische Bodenseeschifffahrt sucht die Glocken, die früher auf den Hauptdecks ihrer Schiffe angebracht waren. In den vergangenen Jahrzehnten wurden diese verschenkt oder verkauft. Jetzt sollen sie zurück.

In einer Kreuzlinger Brockenstube blickt eine Frau leicht irritiert hinter dem Tresen hervor und sagt: „Sie suchen was genau? Eine Bodensee-Schiffsglocke? Nicht Sie auch noch.“ Seit drei Monaten seien immer wieder Leute in Ostschweizer