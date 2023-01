Es ist manchmal schon kurios, was auf den Straßen passiert. So haben sich am Hochrhein am Mittwoch, 11. Januar, auf Schweizer Gebiet gleich zwei durchaus kuriose Unfälle ereignet. Einmal in Sulz im Kanton Aargau, nahe Laufenburg, wo eine Fahrerin vom Navi fehl geleitet worden ist, und ihr Auto auf einen Spielplatz setzte. In der Stadt Schaffhausen ist ein 27-Jähriger zu früh losgefahren und hat einen Linienbus gerammt.

Sulz: Das Navigationsgerät soll schuld gewesen sein

Eine 41-jährige Autofahrerin vertraute in Sulz ihrem Navigationsgerät, schreibt die Kantonspolizei Aargau in ihrer Pressemitteilung. Der Alkoholwert dürfte maßgeblich dazu beigetragen haben. Zum Glück habe sich niemand auf dem Spielplatz aufgehalten.

Der Hauswart der Schule in Sulz soll den Wagen am Mittwoch, 11. Januar, kurz vor 13.30 Uhr, auf dem Spielplatz entdeckt haben. „Wie sich herausstellte, war die 41-jährige Lenkerin 30 Meter über eine Wiese hinuntergefahren und auf dem Spielplatz zum Stillstand gekommen“, schreibt die Polizei weiter. Die Fahrerin habe angegeben, dass das Navi sie dort durchgelotst habe.

Die Frau war offensichtlich stark alkoholisiert. Der Alcomat habe auf jeden Fall einen hohen Alkoholwert angezeigt. Die 41-Jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, der Führerschein wurde ihr abgenommen.

Das Auto ist beschädigt, auch Spielgeräte hat‘s erwischt. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Verletzt wurde der Polizei zufolge niemand. Zurück blieb ein Schaden an den Spielplatzeinrichtungen und am Auto von mehreren tausend Schweizer Franken.

Schaffhausen: Das Auto demoliert die hintere Fahrgasttür

Kurz vor 20 Uhr am Mittwochabend, 11. Januar, hat es in Schaffhausen gescheppert. Laut Mitteilung der Schaffhauser Polizei lenkte ein 47-Jähriger seinen Linienbus auf der Gemsgasse in Richtung Haltestelle Dachsenbühl. Gleichzeitig stoppte ein 27-Jähriger sein Auto auf der A4-Ausfahrt beim Schweizerbild und wollte nach links in die Gemsgasse einbiegen.

In Schaffhausen kracht ein Auto in die Fahrgasttür eines Linienbusses. | Bild: Schaffhauser Polizei

Laut Schilderung der Polizei gab der Mann zu früh Gas. Mit der rechten Frontseite seines Autos krachte er in die hintere Fahrgasttür des Linienbusses.

Die rechte Fronseite des Autos ist demoliert. | Bild: Schaffhauser Polizei

Verletzt worden sei niemand. An den Fahrzeugen soll ein Schaden von mehreren tausend Franken entstanden sein.

Spreitenbach (Aargau): Auto kommt auf der A1 ins Schleudern

Auf der A1 bei Spreitenbach im Kanton Aargau ist am Mittwoch, 11. Januar, 23 Uhr, ein PS-starkes Auto ins Schleudern geraten. Wie die Kantonspolizei mitteilt, stand der 19-jährige Fahrer, ein Führerscheinneuling, unter Drogeneinfluss.

Beim Anschluss Dietikon soll der junge Mann auf die Autobahn in Richtung Bern gefahren sein. Dabei habe er seinen Wagen so stark beschleunigt, dass er die Kontrolle verloren habe. Das Auto soll sich mehrfach um die eigene Achse gedreht haben. Mit einigem Glück kam es zu keinem Zusammenstoß, wie die Polizei weiter schreibt.

Der 19-Jährige sei weitergefahren. Zeugen hätten aber die Kantonspolizei verständigt. Sie konnte das Auto laut Angaben in Wettingen stoppen. Der Fahrer habe den Vorfall zugegeben. Wegen des Verdachts auf Drogeneinfluss ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe an. Den Führerschein auf Probe ist er vorläufig los.