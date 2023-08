Bodensee vor 2 Stunden

Wie sehr schadet Feuerwerk der Natur? Vor allem für Vögel bedeutet die Knallerei Stress

Am Schweizer Bodenseeufer gibt es im Sommer oft Geböller: Bei Bundesfeiern am 1. August sowie Festen in Kreuzlingen und Romanshorn werden Raketen gezündet. Doch dagegen setzt sich nun eine Schweizer Volksinitiative ein.