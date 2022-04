Vergangene Woche – am Mittwochabend, 30. März – hat ein Mann in Kreuzlingen Gesichtsverletzungen erlitten. Die Hintergründe dazu, wie diese Verletzungen zustande gekommen sind, sind laut Kantonspolizei Thurgau unklar. In einer Pressemitteilung informieren die Schweizer Beamten deshalb nun darüber, dass Zeugen gesucht werden, die zur Aufklärung beitragen können.

Konstanz Pedelec-Fahrerin verletzt sich bei Fahrradunfall schwer – Polizei sucht Zeugen Das könnte Sie auch interessieren

Wie die Polizei bekannt gibt, hatte sich der Mann am Mittwoch, 30. März, nach 18.15 Uhr beim Löwenkreisel aufgehalten. An dieser Stelle trifft die Kreuzlinger Hauptstrasse beim Kreisverkehr auf die Löwen- und die Parkstrasse. Dort befindet sich auch das Einkaufszentrum Ceha. Nach Angaben des 41-Jährigen habe er für kurze Zeit das Bewusstsein verloren. Als er wieder zu sich gekommen sei, habe er Verletzungen im Gesicht festgestellt. Diese mussten im Spital behandelt werden.

Die Umstände sind unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Kreuzlingen unter 0041 (0)58 345-2000 zu melden.