Wieder einmal zeigt sich der Kanton Basel-Stadt von der innovativen Seite. Ausgediente Weihnachtsbäume werden in einem Pilotprojekt in der Anlage der industriellen Werke Basel (IWB) zu Pflanzenkohle verarbeitet, wie die Medienstelle des Bau- und Verkehrsdepartements mitteilt. Sie ist vielseitig verwendbar und bindet Kohlendioxid. Und die beim Verkohlen entstehende Wärme kann ins IWB-Fernwärmenetz eingespeist werden.

Ein Beitrag zum Umweltschutz

Basler, die ihren Weihnachtsbaum entsorgen wollen, können ihn in der ersten Januarwoche an zehn Standorten der Stadtreinigung abgeben, von wo aus sie zur Pflanzenkohleanlage der IWB gebracht werden. Damit können die Stadtbewohner einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Und: Sie erhalten im Gegenzug einen Gutschein für vier Liter Pflanzenkohle sowie ein kleines Muster der Kohle. Einlösbar im IWB City Center in der Steinenvorstadt und am Quartierentsorgungspunkt Kannenfeld.

Und so funktioniert es

IWB verkohle die Weihnachtsbäume unter Sauerstoffausschluss in ihrer Pflanzenkohleanlage. Die dabei freiwerdende Wärme werde für das Fernwärmenetz genutzt, schreibt das Bau- und Verkehrsdepartement weiter. Übrig bleibe die Pflanzenkohle. Sie lasse sich im Garten und in der Landwirtschaft einsetzen.

Das in der Kohle gespeicherte CO 2 bleibe im Boden und werde nicht wieder an die Atmosphäre abgegeben. „CO 2 wird dem Kreislauf somit aktiv entzogen“, heißt es. Als Bodenzusatz müsse die Kohle zunächst mit Kompost oder Flüssigdünger aktiviert beziehungsweise mit Nährstoffen aufgeladen werden. In die Erde eingebracht, verbessere die Pflanzenkohle die Bodenqualität und trage zur Ausbildung sogenannter Terra Preta Böden bei.

Vielseitige Verwendungen

Wie gewohnt könnten Weihnachtsbäume, Tannenreisig und Adventskränze bis Ende Januar auch kostenlos der Müllabfuhr mitgegeben werden. Die Stadtreinigung des Tiefbauamts Basel-Stadt sammle sie in jedem Stadtquartier an den üblichen Abfuhrtagen ein. Über zwei Meter lange Tannen sollten zerkleinert werden.

Ein ausgedienter Weihnachtsbaum am Straßenrand. | Bild: Andrea Fritz

Ausgediente Weihnachtsbäume könnten auch anders verwendet werden. Das Departement gibt weitere Tipps: „Äste können als Kälteschutz über Beete, Balkonkästen oder unter Sträuchern verteilt werden. Aber nur ohne Lametta und Kerzenreste.“

Im Frühjahr taugten ausgestreute Tannennadeln zudem als Schneckenschutz, gegen Fraß an jungen Pflanzen. Die Äste wiederum könnten vom Häckseldienst zu Kompostbeilage verarbeitet oder der Grünabfuhr mitgegeben werden. „Stamm und Äste geben gutes Feuerholz“, schreibt das Departement abschließend.