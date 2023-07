Kanton Aargau vor 6 Stunden

Wenn der Urs auf den Horst aufpasst

Für die Einwohner in Kaiseraugst ist Urs Wullschleger (78) längst der Storchenvater. Seit über 30 Jahren hat er ein Auge auf die beeindruckenden Vögel. So beginnt alles, und so erlebt er seine Begegnungen mit ihnen.