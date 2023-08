Dieses Foto, welches die Kantonspolizei Thurgau versendet hat, sorgt für Verwunderung. Was könnte das nur sein? Erste Assoziation: Streetart, also Straßenkunst. Oder sind es vielleicht Algen? Allerdings fällt dann auf, dass es verschmort wirkt. Und was sind diese Ringe, die wohl durch eine Stange verbunden sind. Ist das eine Langhantel?

Kreis Waldshut Huch, ist das etwa ein Tintenfisch im Wald?

Gelöst: Das sind die Gegenstände

Einen Teil des Rätsels löst die Kantonspolizei Thurgau in der mitgeschickten Pressemitteilung auf: Es handelt sich um einen ausgebrannten E-Scooter, der in der Nacht zum Dienstag, 1. August, gegen 2 Uhr in der Gerlikonerstraße in Frauenfeld von Unbekannten angezündet worden war. Der markante Farbklecks rührt von einem verbrannten Grüncontainer her.

Die Lösung: Ein E-Scooter und ein Grüncontainer haben hier gebrannt. | Bild: Kantonspolizei Thurgau

„Einsatzkräfte der Feuerwehr Frauenfeld konnten diesen rasch löschen und entdeckten in der Nähe Überreste eines Grüngutcontainers, der ebenfalls durch einen Brand zerstört worden war“, heißt es in der Medienmitteilung.

Die Kantonspolizei Thurgau geht von Brandstiftung aus. „Verletzt wurde bei den Löscharbeiten niemand, der Sachschaden an den Gegenständen und am Straßenbelag beträgt einige tausend Franken“, heißt es weiter.

Noch ungelöst: Wer sind die Brandstifter?

Das zweite Rätsel – nämlich wer die dreisten Brandstifter waren – konnte die Schweizer Polizei noch nicht lösen. Sie sucht noch Zeugen, die sich beim Kantonspolizeiposten Frauenfeld unter der Nummer 058 3452460 melden mögen. Anrufer aus Deutschland müssen die Schweizer Landesvorwahl 0041 nutzen.