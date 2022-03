Herr Borer, Sie waren Diplomat und sind inzwischen Berater. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sind Sie als Botschafter begegnet. War für Sie absehbar, wie gefährlich der Kremlchef für Europa werden würde?

Ich habe zumindest relativ früh erkannt, dass Putin sich vom Westen abwendet. Seit 2009 habe ich mich deshalb aus der Beratung von russischen Geschäftskunden verabschiedet. Was jetzt geschieht, ist ein mörderischer Angriffskrieg, der durch nichts zu rechtfertigen ist.

Bild: Dr. Borer Consulting

Zur Person Thomas Borer, 64, war früher Diplomat der Schweiz mit Stationen unter anderem als Leiter Politische und rechtliche Angelegenheiten an der Botschaft in Washington. Später wurde er vom Schweizerischen Bundesrat zum Leiter der Arbeitsgruppe „Schweiz – Zweiter Weltkrieg“ ernannt, die sich mit der Rolle des Finanzplatzes Schweiz in der Zeit des Naziregimes befasste. Seit 2002 ist der gebürtige Baseler als Unternehmensberater tätig.

Welche Mitschuld trägt der Westen an der Situation?

Auch der Westen hat viele Fehler gemacht und Putin leider unterstützt, indem wir Technologie geliefert und unsere Rohstoffabhängigkeit nicht reduziert haben. An sich war die Idee einer engen Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Westen ursprünglich richtig. Russland benötigt unsere Technologie, wir brauchen russische Rohstoffe. Zusammen wären wir im globalen Wettstreit stark. Aber leider hat Russland nicht den Weg in Richtung eines demokratischen Rechtsstaates fortgesetzt. Überdies hat der Westen der Ukraine zu viele Versprechen gemacht, die wir nicht halten konnten.

Welche Versprechen meinen Sie? Jedes Land hat doch das Recht auf Selbstbestimmung…

Wir haben einen baldigen EU- und sogar NATO-Beitritt in Aussicht gestellt und damit in der Ukraine falsche Erwartungen und offensichtlich bei Putin große Angst geweckt.

Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass dieser Krieg bald endet?

Ich bin Realpolitiker. Putin ist immer noch in einer Machtposition. Gegen seinen Willen ist bezüglich der Ukraine nichts zu erreichen, wenn wir nicht einen Weltkrieg riskieren wollen.

Kurzfristig hoffe ich auf einen raschen Waffenstillstand, auch wenn man dabei die Bedingungen von Putin akzeptieren muss. Wenigstens beenden wir dann das Leiden der Zivilbevölkerung und der Soldaten.

Für einige Zeit werden Teile der Ukraine verloren sein und das Land wohl neutralisiert. Aber ich bin mittel- und langfristig Optimist. Die westlichen Werte werden sich durchsetzen. Eines Tages wird Putin und sein Regime genauso fallen wie 1989 die kommunistischen Diktaturen im Osten.

Im Moment agiert der Westen ja hauptsächlich mittels Sanktionen. Die scheinen Putin aber kaum zu beeindrucken…

Die wirtschaftlichen Sanktionen oder die Maßnahmen gegen Oligarchen treffen Putin ja auch nicht direkt. Seit Jahrzehnten wissen wir, dass wir mit Wirtschaftssanktionen keine Diktatoren stürzen können – schauen Sie nach Kuba, Iran, Nordkorea. Sie sind keine Zauberstablösung und ich warne vor Illusionen. Trotzdem ist es richtig, Sanktionen zu ergreifen und damit ein Zeichen zu setzen. Dies gilt auch für die Sanktionen gegen Oligarchen, auch wenn dies Putin wohl eher Freude macht, wenn die ihre Jachten nicht mehr benutzen können. Übrigens sind die Oligarchen auch in Russland unbeliebt.

Welche Folgen haben die Sanktionen auf russische Oligarchen?

Für die Betroffenen haben sie sehr schwerwiegende Folgen. Wer von solchen Sanktionen betroffen ist, ist im Grunde nicht mehr geschäftsfähig und wirtschaftlich gelähmt. Keine Bank, kein Unternehmer, kein Anwalt wird sich auf Transaktionen mit sanktionierten Personen einlassen, weil sie dann selbst Strafen fürchten müssen.

Wie viel Einfluss haben Oligarchen überhaupt auf den Kremlchef?

Ich habe bei Begegnungen selbst oder im Fernsehen erlebt, wie er mit ihnen umgeht, sie teils sogar öffentlich abkanzelt. Ich kann nicht sagen, ob er sie alle verachtet. Aber wenn ihm jemand nicht passt, schreckte er in der Vergangenheit nicht davor zurück, diese Menschen unter Hausarrest zu stellen oder ein paar Jahre nach Sibirien ins Arbeitsstraflager zu schicken. Das zeigt deutlich, wie die Machtverhältnisse gelagert sind.

Der Handel zwischen der Schweiz und Russland ist ja überschaubar, trotzdem gilt die Schweiz als Mekka für russische Oligarchen. Wie gerechtfertigt ist das?

Die Wahrnehmung ist falsch. In London oder im EU-Land Zypern gibt es weit mehr Oligarchen. Auch Gelder der Russen auf Schweizer Banken machen nur wenige Prozent der Geschäfte aus. Wirtschaftlich spielt das russische Geld in der Schweiz also keine große Rolle. Wenn man den Wirtschaftsaustausch der Schweiz mit Russland anschaut, liegt der im kleinen Prozentbereich.

Wie wirksam sind die Sanktionen gegen die Staatsbanken und russische Staatsunternehmen, um Putin zum Rückzug aus der Ukraine zu zwingen?

Vorab: Ich stehe hinter diesen Sanktionen. Trotzdem müssen wir erkennen, dass Putin in einer Machtposition ist, auch gegenüber dem Westen, vor allem wegen der Abhängigkeit von russischem Gas und Öl, die es äußerst schwierig für uns macht, ihm wirklich wirtschaftlich und politisch Schmerzen zuzufügen.

Putin ist kurzfristig nicht verletzbar. Ihm ist es gleich, wenn die russische Wirtschaft zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts einbüßt. In Nordkorea, Iran, Venezuela kam es nicht zu Revolutionen, obwohl es der Gesellschaft nicht gut geht.

Warum ist das so?

Diktatoren verfügen über ausgedehnte Machtinstrumente, die äußerst schwierig auszuschalten sind. Es sind langwierige Prozesse, bis diese Macht gebrochen werden kann. Denken Sie an Stalin und seine Nachfolger. Es dauerte Jahrzehnte, diese absolutistischen Systeme zu brechen. Es wird vielleicht auch jetzt wieder lange dauern, bis es zu einem Umschwung kommt. Putin ist ein Völkerrechtsbrecher, wie es schon viele vor ihm gab. Leider sind die dank ihres Terrorsystems meist gut verankert.

US-Präsident Joe Biden hat sich weit vorgewagt, als er davon sprach, Putin müsse weg. So abwegig das klingt, könnte man ihn aus dem Amt putschten?

Sicher nicht. Das hat schon im Iran, in Nordkorea und Venezuela nicht funktioniert. Hier haben wir es mit einem viel mächtigeren Staat zu tun, der zusätzlich noch über Nuklearwaffen verfügt. Es gibt keine Zauberstablösung.

Aber hat Biden nicht Recht, dass Putin weg muss? Wie kann das gelingen, ohne von außen einzugreifen?

Das kann letztlich nur das russische Volk selbst bewerkstelligen. Wir dürfen eines nicht vergessen: Putin ist ja gewählt worden, wenn auch in bestenfalls halbfreien Wahlen. Aber auch in freien Wahlen hätte er wohl die Mehrheit der Stimmen bekommen. Befreien kann sich also nur das Volk selbst von seinem Machthaber.

Der Westen kann nur mit der Macht seiner Werte, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat, als Gegenentwurf agieren Wir müssen beweisen, dass es den Menschen bei uns in jeder Hinsicht besser als in diesen Unrechtsstaaten geht. Und wir können unsere Zusammenarbeit mit derartigen Regimes auf ein Minimum beschränken.

Aber Putin stützt sich ja kaum auf die Wahl des Volkes. Was macht seinen Machtapparat so stabil?

Das Regime in Russland ist eben nicht nur Putin, sondern ein ganzer Machtapparat, der weit ins Land hineinreicht. Putin hat sich viele Beamte im Militär, in der Justiz, Polizei und den Finanzbehörden zu Gehilfen gemacht. Diktatoren bauen immer Allianzen innerhalb des Regimes, die Angst davor haben müssen, mit der Führung zu fallen.

Wie kann man Friedensverhandlungen mit einem Diktator zum Erfolg bringen?

Man muss relativ schnell zu einem Waffenstillstand kommen in der Ukraine. Dafür muss die Ukraine aber gewisse Konzessionen machen. Putin muss – leider – sein Gesicht wahren können.

Sie meinen, die Krim und die Regionen im Osten Russland zu überlassen?

Ja, vielleicht muss sich die Ukraine zusätzlich auch der Neutralität verpflichten. Ist das gerecht? Nein, aber wir leben zurzeit leider wieder in einem Europa, wo in der Ukraine Macht vor Recht gilt.

Aber können wir uns dieser Neo-Geopolitik so einfach beugen? Das Risiko besteht doch, dass er sich dann immer mehr nimmt? Das befürchten zumindest die Staatschefs einiger osteuropäischen Länder.

Die Frage ist doch letztlich: Wollen wir einen Nuklearkrieg mit Russland? Wollen wir deutsche Soldaten für die Freiheit der Ostukraine und der Krim in den Krieg führen? Diese Frage stellen, heißt sie zu verneinen. Insofern müssen wir anerkennen, dass Machtpolitik leider wieder Realität geworden ist.

Wie realistisch ist es denn, dass wir einen neuen Kalten Krieg erleben?

Ich war Diplomat und als solcher glücklich, weil ich 1989 eine wunderbare Zeitenwende erleben durfte. Leider scheint es nun zu einer weiteren Zeitenwende zu kommen, diesmal in negativer Hinsicht. Der Kalte Krieg mit Russland – und vielleicht – China scheint zurückzukehren.