Die Anklage lautet: Mord, versuchter Mord, mehrfacher (teilweise versuchter) Diebstahl, Hausfriedensbruch. Das Bezirksgericht Brugg eröffnet heute, Montag, 17. Oktober, das Strafverfahren gegen den Beschuldigten des Tötungsdelikts Bruggerberg. Voraussichtlich vier Tage lang sitzt er im Gebäude der Mobilen Polizei des Kantons Aargau in Schafisheim auf der Anklagebank.

Die erste Polizeimeldung

Zwei Jahre nach der Meldung über den Leichenfund am Bruggerberg läuft es einem immer noch kalt den Rücken herunter: Ein 22-jähriger Schweizer soll laut der damaligen Polizeimeldung 2019 einen jungen Mann auf grausame Weise umgebracht haben.

Der Tathergang

Der Beschuldigte soll einen jungen Mann in einer Höhle am Bruggerberg eingesperrt und den Höhleneingang verschüttet haben.

Eine Woche zuvor soll er das spätere Opfer auf einem Berggrat derart geschubst haben, dass es einen Steilhang hinunterstürzte.

Festnahme und Geständnis

2020 gab die Kantonspolizei einen Leichenfund am Bruggerberg bekannt und startete einen Zeugenaufruf. Sie nahm in der Folge einen damals 22-jährigen Tatverdächtigen fest.

Der gestand, dass er das Opfer in einer Höhle eingesperrt habe. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage.

Weitere Tatvorwürfe

Laut der Mitteilung der Gerichte des Kantons Aargau im August beantragt die Staatsanwaltschaft, unter anderem wegen Mord und versuchtem Mord, eine Freiheitsstrafe von 16 Jahren und vier Monaten sowie die Anordnung einer stationären Maßnahme. Hinzu kommen die Vorwürfe des mehrfachen (teils versuchten) Diebstahls und Hausfriedensbruchs.

Die Verhandlung

Die Verhandlung in den Räumen der Mobilen Polizei, Länzert 10, in Schafisheim dauert laut Angaben voraussichtlich vier Tage. Sie beginnt am heutigen Montag, 17. Oktober, 8 Uhr, mit der Befragung von Auskunftspersonen, Sachverständigen, schließlich des Beschuldigten selbst.

Die Verhandlung beginnt an den beiden folgenden Tagen ebenfalls um 8 Uhr. Vorgesehen sind laut Information Parteivorträge beziehungsweise Plädoyers der Parteien. Das Urteil soll laut Plan am Donnerstag, 20. Oktober, verkündet werden.