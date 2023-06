In der Schweiz haben zwei in Überlingen am Bodensee ausgewilderte Waldrappe Nachwuchs bekommen. Nördlich von Zürich seien zwei wilde Waldrapp-Küken geschlüpft. Das berichtete am Montag Johannes Fritz, Projektleiter des Waldrappteams, das sich seit 20 Jahren um die Wiederansiedlung der Vogelart in Europa bemüht. Die Küken von Vater Rupert und Mutter Enea seien wohlauf.

Auswilderungsprojekte sollen den Vogel wieder heimisch machen

Waldrappe waren nach seinen Angaben vor rund 400 Jahren in Europa ausgerottet worden. Mit Auswilderungsprojekten wird versucht, sie wieder heimisch zu machen. Die vom Aussterben bedrohte Art gibt es vorwiegend noch in Marokko in freier Wildbahn.

Ein Schwarm von Waldrappen fliegt in Tirol (Österreich), aufgenommen am 23.08.2016. Der Waldrapp soll mithilfe eines EU-Projekts im Alpenraum wieder heimisch werden. (Archivbild) | Bild: A. Schmalstieg/dpa

Rupert und Enea hätten anders als sechs andere Paare der gleichen Kolonie nicht in ihrem angestammten Brutgebiet in Überlingen gebrütet. Sie hätten sich stattdessen 60 Kilometer Luftlinie weiter südwestlich auf dem Fenstersims der neuen Harley-Davidson-Niederlassung in Rümlang nördlich von Zürich in der Schweiz niedergelassen.

Geeignete Lebensräume im Schweizer Alpenvorland vorhanden

Fritz sprach von einem großen Erfolg. Im nördlichen Schweizer Alpenvorland seien geeignete Lebensräume für Waldrappe vorhanden. Er hoffe, dass das Paar die beiden Jungen erfolgreich großzieht. Die Vogelfamilie wird jetzt mit einer Web-Kamera überwacht.

Waldrappe sind streng geschützt. Die Tiere, etwa so groß wie Gänse, gehören zur Familie der Ibis. In Europa drohe ihnen wie anderen Vögeln Gefahr durch ungesicherte Strommasten, die sie als Rast- und Schlafplatz nutzen, berichtete Fritz. Rund 40 Prozent der Todesfälle bei Waldrappen würden durch Stromschlag verursacht. (dpa)