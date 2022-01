Nachdem er vergangenes Jahr einen Menschen umgebracht haben soll, muss sich nun ein 32-Jähriger Schweizer vor dem Bezirksgericht Baden wegen Mordes verantworten. Außergewöhnlich ist dabei, dass der Mann sein 81-jähriges Opfer gar nicht gekannt hatte. Er war dem Mann zufällig am Ufer der Limmat in Würenlo begegnet.

Der Fall ist in vielerlei Hinsicht skurril und ungewöhnlich. Ein heute 32-jähriger Mann muss sich in Kürze wegen Mordes an einem 81-Jährigen vor Gericht verantworten, den er gar nicht persönlich gekannt hat. Nach vollbrachter Tat habe der Angeklagte