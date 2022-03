In Deutschland geht die Angst um, dass Sonnenblumenöl knapp wird. Anders sieht es über der Grenze aus. Warum die Regale in der Schweiz noch voll sind und wie viel das begehrte Öl dort kostet.

Hamsterkäufe, Warnungen des Verbands der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (Ovid) vor baldigen Lieferengpässen, Preiserhöhungen und Rationierung in Supermärkten: Sonnenblumenöl ist im Zuge des Ukraine-Kriegs zur heiß begehrten Ware in