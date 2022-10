Die Kantonspolizei Thurgau teilt in einer Pressenotiz mit, dass am Sonntag, 9. Oktober, ein Autofahrer und eine Rollerfahrerin in Kreuzlingen kollidierten. Wie die Beamten schreiben, sei der 60-jährige Autofahrer kurz nach 12 Uhr von der Rieslingstrasse nach links in die Seetalstrasse eingebogen.

Gemäß den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei kam es dabei zum Zusammenstoß mit einer Motorrollerfahrerin, die auf der Seetalstrasse stadtauswärts fuhr – und Vorfahrt hatte. Die 17-Jährige sei durch die Kollision „mittelschwer verletzt“ worden und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Angaben der Kantonspolizei ein Schaden von mehrere tausend Franken.