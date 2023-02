Dieser Fund kam für die Zöllner überraschend: Eingepfercht waren die Autos in Containern, teils unter Reifenstapeln.

Die Mitarbeiter des Schweizer Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) staunten wohl nicht schlecht, als sie die Türen öffnen. Zum Vorschein kommen Autos. Bei einem lugt nur noch das Heck zwischen den alten Reifen hervor.

Zwischen alten Autoreifen lugt das Hecks dieses gestohlenen Autos hervor. | Bild: BAZG

Wo haben die Einsatzkräfte kontrolliert?

In den vergangenen Wochen haben die Einsatzkräfte im Raum Basel bei mehreren Zollkontrollen diese erstaunlichen Entdeckungen gemacht. „Dabei kamen mehrfach nicht angemeldete Autos zum Vorschein“, schreibt das BAZG in einer Mitteilung am Montag, 20. Februar.

Was haben die BAZG-Leute festgestellt?

Klar, dass sie stutzig wurden und sogleich nachhakten. Bei insgesamt 24 Fahrzeugen sei bei Fahndungsabfragen herausgekommen, dass es sich um gestohlene Autos handele. Die BAZG-Mitarbeiter stellten laut Angaben an mehreren Fahrzeugen Aufbruchspuren fest.

Wohin sollten die Autos gebracht werden?

Der Behörde zufolge wurden die Autos im Ausland geklaut. Sie waren wohl für den Export nach Afrika bestimmt. Die Fahrzeuge wurden den zuständigen Strafverfolgungsbehörden übergeben, die über die weiteren rechtlichen Schritte entscheiden“, schreibt das BAZG.