Im östlichen Liechtenstein ist es heute Mittag kurz vor 14 Uhr zu einem Erdbeben gekommen, das auch in Teilen Südbadens zu spüren war. Das Kuriose: Exakt zu dieser Zeit diskutiert der Liechtensteinische Landtag über die Notwendigkeit einer staatlichen Erdbebenversicherung – bis es plötzlich wackelt im Saal. Wegen des Bebens wird sogar die Rede einer Abgeordneten und die Sitzung unterbrochen, wie ein Video zeigt.

Laut Daten des Schweizer Erdbebendienstes SED seien die Erschütterungen auf deutscher Seite vor allem rund um den Bodensee zu spüren gewesen – den Daten nach sind diese aber sehr leicht ausgefallen.

Auch Vorarlberg von Erdbeben betroffen

Das Epizentrum lag im Osten des Landes in der Nähe zu Österreich. Etwa eine Stunde nach dem Erdbeben korrigierte der SED die Magnitude von anfänglich 4,1 auf 3,9 Punkten auf der Richterskala. Bereits kurz vor dem eigentlichen Beben habe es ein schwächeres Vorbeben gegeben.

Im Epizentrum und entlang des Rheins seien kleinere Schäden mögliche Folgen des Erdbebens, so der SED. Nach Angaben der Experten ist der St. Galler Rheingraben eine Region mit erhöhter Erdbebengefahr im Vergleich zur restlichen Schweiz. Das letzte vergleichbar starke Erdbeben in der Schweiz gab es nach SED-Angaben im vergangenen Dezember nahe der französischen Grenze im Kanton Jura. In Baden-Württemberg gab es im Juli ein Erdbeben der Stärke 4,1, das vor allem im Schwarzwald deutlich zu spüren war.