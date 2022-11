von sk

Ein 39-jährige Autofahrer war laut Polizeibericht der Kantonspolizei Aargau am Donnerstag, 3. November, gegen vier Uhr auf der A3 in Richtung Basel unterwegs. Zu Beginn einer Baustelle auf Höhe von Eiken verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen die Signale der Baustelle. Dadurch wurden diese verschoben, was dazu führte, dass mehrere nachfolgende Autos über die schweren Sockel fuhren. Verletzt wurde niemand. Neben dem beschädigten Unfallwagen wiesen drei Autos platte Reifen auf und mussten ebenso abtransportiert werden. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Franken. Nach ersten Erkenntnissen geht die Kantonspolizei Aargau davon aus, dass der Unfallverursacher am Steuer eingeschlafen war. Sie nahm ihm den Führerschein ab.