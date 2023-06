Seit nun etwa zehn Jahren verleiht Doris Rindlisbacher Meerschweinchen. Anfangs sei die Schweizerin noch skeptisch gegenüber dem Konzept gewesen, wie sie sagt. Aber warum tut sie das eigentlich überhaupt?

Die Antwort ist einfach: In der Schweiz darf kein Meerschweinchen alleine gehalten werden. So sieht es das Gesetz vor. Wer nur ein Exemplar der drolligen Nager hält, macht sich strafbar und riskiert bis zu 20.000 Franken Bußgeld.

Meerschweinchen dürfen in der Schweiz nicht einzeln gehalten werden. Dieses Bild zeigt ein Exemplar von Doris Rindlisbacher, das sich den Salat schmecken lässt. | Bild: Sebastian Ridder

Ausweg für verzweifelte Tierhalter

Ein Dilemma – gerade für Besitzer, die keine Meerschweinchen mehr haben wollen: Die Abgabe bedeutet massiven Stress für ältere Tiere und ein Zukauf eines weiteren Meerschweinchens löst eine Dauerschleife aus.Da kommt ein Verleihservice wie der von Doris Rindlisbacher gerade recht.

Die Zuchtgehe sind bei Doris Rindlisbacher etwa auf Brusthöhe. So kommt sie besser an die jungen Meerschweinchen, um sie zu untersuchen. Die Fluchttiere verstecken sich nämlich gerne in ihren Gehegen. | Bild: Sebastian Ridder

Rindlisbacher lebt im schweizerischen Koblenz gegenüber der Stadt Waldshut-Tiengen. Sie verleiht etwa 20 bis 30 Meerschweinchen im Jahr. Seit über 25 Jahren züchtet sie die kleinen Nager und seit zehn Jahren verleiht sie sie.

Jedes Tier wird nur ein Mal verliehen

Als sie erstmals von dem Konzept erfuhr, hatte sie Zweifel: „Der Verleih bedeutet immer auch Stress für die Nager.“ Deswegen verleiht die Schweizerin nur junge Meerschweinchen, die nicht stressanfällig oder scheu sind und vor allem nicht bereits schon verliehen wurden. „Die jüngeren Tiere können sich noch besser an eine neue Umgebung gewöhnen als ältere“, so die Züchterin.

Hier zeigt Doris Rindlisbacher eines ihrer Zuchtmeerschweinchen. Eines der Langhaarmeerschweinchen, die Rindlisbacher am liebsten mag. Dieses gehört zur Rasse Texel. | Bild: Sebastian Ridder

Die Ausleihe kostet einmalig 60 Franken. Doch nur, wenn Rindlisbacher den Eindruck hat, dass ihren Kunden das Wohl der Kleintiere am Herzen liege, verkaufe und verleihe sie die Nager auch.

Meerschweinchen sind keine Kuscheltiere

Meerschweinchen sind nämlich Fluchttiere und leben am liebsten zurückgezogen in ihren Gehegen. „Ich sage dann manchmal, sie sollen sich lieber ein Kuscheltier zulegen“, sagt Rindlisbacher. „Manche werden dann sauer, aber so ist das eben.“

Fütterung der Tiere Video: Sebastian Ridder

Die gelernte Köchin wendet viel Zeit für ihre geliebten Nager auf. Jedes Gehege hat ein Schild mit den Namen der Tiere, Rindlisbacher kennt sie alle. Doch vom Verleih und der Zucht allein könne sie nicht leben. „Mit dem Futter und anderen Nebenkosten komme ich ungefähr bei Null raus“, so Rindlisbacher. Sie gibt deshalb nebenbei Essen an einer Schule aus.

Rückkehr-Meerschweinchen gehen in Rente

An Kräutern, Blumen und Wildwuchs vorbei schlendert Rindlisbacherin zu den Gehegen hinter ihrem Haus. „Das ist mein Dschungel“, sagt die Schweizerin, als sie an den Zuchtgehegen unter grünem Geäst entlanggeht.

Ein weiterer Nager aus dem Zuchtgehege. Doris Rindlisbacher, weiß, wie sie die Meerschweinchen halten muss, damit sich die ängstlichen Tiere möglichst wohlfühlen. | Bild: Sebastian Ridder

Auf der anderen Seite ist ein etwa sechs Meter langes mit kleinen Zäunen aufgeteiltes Gehege mit Törchen auf dem Boden. Dort wuseln aktuell 25 bereits einmal verliehene oder bei ihr abgegebene Meerschweinchen durchs Gehege. „Ein bisschen, wie in einem Altersheim“, sagt Rindlisbacher.

Mitten im Gehege der pensionierten Nager Video: Sebastian Ridder

Zu dritt oder zu viert verbringen die Tiere dort den Rest ihres Lebens und kommen weder für die Zucht, noch für den Verleih in Frage. Lediglich eine Patenschaft bietet Rindlisbacher für die Nager im Rentengehege an.

Die Meerschweinchen Eddy und Meli gehören zu den Patenmeerschweinchen von Doris Rindlisbacher. Sie wurden bereits einmal verliehen oder sind von Tierhaltern zurückgegebene Tiere. | Bild: Sebastian Ridder

Denn: „Manche möchten nach dem Verleih noch Kontakt zu den Tieren haben“, erzählt sie. Die Paten werden für einen bestimmten Betrag über die Gesundheit ihres Tieres informiert und dürfen es in Absprache auch besuchen.

Die gesetzlichen Regelungen

In der Schweiz droht ein Bußgeld von bis zu 20.000 Franken

Laut dem Schweizer Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen müssen Tierhalter bei Missachtung des Tierschutzgesetzes mit einer Strafe von bis zu 20.000 Schweizer Franken rechnen. Art. 13 der Tierschutzverordnung schreibt vor, dass soziallebenden Arten angemessene Sozialkontakte mit Artgenossen zu ermöglichen sind. Bei Einzelhaltung von Meerschweinchen verhängt der zuständige kantonale Veterinärdienst zuerst eine Frist, in der Tierhalter ihren Nagern das vorgeschriebene Sozialleben wieder ermöglichen sollen. Gegen Ende der Frist folgt eine Nachkontrolle.

Die Kleintierhaltung von Doris Rindlisbacher wird regelmäßig geprüft vom Fachverband Kleintiere Schweiz. | Bild: Sebastian Ridder

So ist die Regelung in Deutschland

In Deutschland ist laut § 2 des Tierschutzgesetzes vorgeschrieben ein Tier „seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen“ verhaltensgerecht unterzubringen. Meerschweinchen müssten als soziale Tiere also mindestens zu zweit untergebracht werden. Laut eines Sprechers des Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft könne „im begründeten Einzelfall“ auch eine Einzelhaltung angemessen sein. Eine einheitliche Vorschrift für die Heimtierhaltung von Meerschweinchen gibt es aber nicht. „Aufgrund der Vielzahl der möglichen Tierarten eine einheitliche Vorschrift zur tierschutzgerechten Haltung nicht zielführend“, so der Sprecher. Die Veterinärämter, die für den Vollzug der Regelungen zuständig sind, würden über die Einhaltung des § 2 des Tierschutzgesetzes immer im Einzelfall entscheiden.

Dankbare Tierhalter

Die Züchterin erfahre viel Dankbarkeit von den Kunden des Verleihgeschäfts und erhält gelegentlich auch Geld- und Sachspenden, wie sie ausführt. Schlechte Erfahrungen habe sie mit den Verleihtieren bisher noch nicht gemacht.

Die Meerschweinchen füttert Rindlisbacher mit vielen Pflanzen, die um ihr Haus wachsen. Um den Zukauf von Gemüse und Futter kommt die Koblenzerin aber trotzdem nicht herum. | Bild: Sebastian Ridder

Aus dem Ausland erhalte sie auch etwa zwei Anfragen im Jahr. In Deutschland ist das Konzept noch recht neu, aber mittlerweile gibt es vereinzelte Anbieter, beispielsweise die Meerschweinchen Notstation in Waldkirch bei Freiburg.