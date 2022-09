Szenen wie im Wilden Westen: Die französische Polizei und die Kantonspolizei Basel-Stadt haben in der Nacht zum Dienstag, 6. September, im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Entführung ein verdächtiges Fahrzeug verfolgt. Die Verfolgungsjagd endete laut Mitteilung der Kantonspolizei in der Jakobsstraße in Basel, wo der Flüchtige mit seinem Wagen in ein Streifenfahrzeug krachte.

Die Meldung: Eine Frau wurde ins Auto gezerrt

Alles begann laut Angaben mit einem Anruf bei der Police nationale: In Mulhouse soll eine Frau in ein Auto gezerrt worden sein. Schnell wurde die Patrouille den Schilderungen zufolge auf ein Auto aufmerksam, das zu der Beschreibung passte.

Polizeistreife will verdächtiges Fahrzeug kontrollieren

Die Streifenpolzisten hätten versucht, das Fahrzeug anzuhalten und die Insassen zu kontrollieren. Der Fahrer habe jedoch aufs Gas gedrückt und sei geflüchtet. Zwei Fahrzeuge der französischen Polizei verfolgten das Fluchtfahrzeug. Nach dem Grenzübertritt am Autobahnzoll Weil am Rhein schalteten sich auch mehrere Patrouillenfahrzeuge der Kantonspolizei Basel-Stadt ein.

Verfolgungsjagd endet in der St.-Jakobs-Straße

Kurz nach Mitternacht sei der Flüchtige mit seinem Wagen in der St.-Jakobs-Straße in ein dort wartendes Einsatzfahrzeug der Basler Polizei gekracht. Damit war die Flucht schnell zu Ende.

Kantonspolizei nimmt den Fahrer fest

Wie die Kantonspolizei schreibt, nahmen die Schweizer Polizisten den Fahrer im Auftrag der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt fest und übergaben ihn den französischen Behörden.

Entführung ja oder nein? Das ist noch unklar

Ob es sich tatsächlich um eine Entführung gehandelt hat, ist unklar. Wie Stefan Schmitt, Sprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt, auf Nachfrage am Telefon mitteilt, saß bei der Kontrolle tatsächlich eine Frau im Auto. Über weitere Details konnte er keine Angaben machen.