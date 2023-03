Das Schupfart Festival hat die ersten Bands bekannt gegeben, die in diesem Jahr vom 22. bis 24. September auf dem unweit von Bad Säckingen gelegenen Flugplatzgelände im aargauischen Jura spielen werden. Mit Megawatt, 77 Bombay Street, Span und der Stubete Gäng präsentieren die Veranstalter vier Schweizer Bands. Dazu wurden mit Wolkenfrei und Vanessa Mai sowie der Mountain Crew zwei weitere Formationen aus Deutschland beziehungsweise Österreich verpflichtet.

Countrymusik weicht Schweizer Kultnacht

Ganz fehlen bisher englischsprachige Interpreten. Das hat einen Grund: Der seit vielen Jahren der Countrymusik vorbehaltene Samstagabend wurde thematisch geöffnet. Statt Stetson und Breeches sind dieses Jahr an diesem Abend in Schupfart Sennerhemd und Appenzellerhut angesagt, denn am Samstag soll die Swissness gefeiert werden.

Obwohl in den vergangenen Jahren immer wieder große Stars zum Teil sogar aus Übersee nach Schupfart zur Country-Nacht geholt worden waren, sei die Zahl der Besucher stetig rückläufig gewesen, sagt Doris Müller, Präsidentin des veranstaltenden VCM Schupfart. Deshalb hätten die Verantwortlichen reagiert.

77 Bombay Street tritt am Samstag, 23. September, bei der Schweizer Kult-Nacht auf. | Bild: VMC Schupfart/77 Bombay Street

2023 wird es am Samstag in Schupfart zu einer Schweizer Kultnacht kommen. Dafür wurden die vier Bündner Brüder von 77 Bombay Street engagiert. Sie haben Hits wie den offiziellenSong der Ski-WM von St. Moritz, „Empire“ oder „Up in the Sky“ in ihrem Repertoire. Mit Span steht als zweite Band an diesem Abend die Schweizer Kultmusiker schlechthin auf der Schupfarter Bühne.

Die Schweizer Band Megawatt eröffnet am 22. September das Festival

Das Festival wird bereits am Freitag ebenfalls von einer Schweizer Band eröffnet. Megawatt soll mit Mundartrock im Festzelt für gehörig Spannung sorgen. Leidenschaftlich, laut und langhaarig kennt man in der Schweiz diese Band.

Der dritte Abend ist der Schlager- und Partymusik gewidmet

Der dritte Festival-Tag ist wie gewohnt der Schlager- und Partymusik gewidmet. Mit dabei ist Wolkenfrei mit Vanessa Mai. Die Sängerin aus Backnang und ihre Band hatten sich 2015 getrennt und kommen nun wieder zum Comeback zusammen. Die Verantwortlichen in Schupfart berichten voller Stolz, dass sie zu den wenigen Schweizer Veranstaltern gehören, die sich 2023 einen Auftritt von Wolkenfrei mit Vanessa Mai sichern konnten.

Die Stubete Gäng kommt am Sonntag, 24. September, nach Schupfart. | Bild: ALINE_GERBER

Ebenfalls für den Sonntag ist die Schweizer Band Stubete Gäng gebucht, die „Örbn Ländlr“ bietet, sowie aus Österreich die Mountain Crew, gerne auch als „Beach-Boys aus den Bergen“ bezeichnet. Das Partyanimal Micha mit seiner blauen Tuba vervollständigt das Line-Up.

Beim Schupfart Festival 2023 werden noch weitere Bands spielen. Wer alles auftritt, und wann der Vorverkauf startet, darüber wird zu einem späteren Zeitpunkt informiert.