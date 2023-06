Bei einem Übungsflug der militärischen Kunstflugstaffel Patrouille Suisse ist es in der Schweiz zu einer Berührung zwischen zwei Jets gekommen. Dabei brach am Donnerstag die Flugzeugnase eines F-5 Tiger ab und schlug an eine Hausfassade bei Baar im Kanton Zug, wie die Armee mitteilte. „Beim Aufprall zersprangen auch die Scheiben des Hauses, und durch die Glassplitter wurde eine Person leicht verletzt“, hieß es. Laut der Nachrichtenagentur Keystone-SDA gehört das Gebäude zum Rohstoffkonzern Glencore. Die Piloten der zwei involvierten Flugzeuge konnten landen und blieben unverletzt.

Die Kunstflugstaffel der Schweizer Luftwaffe trainierte für eine Vorführung, die am Freitag anlässlich des Eidgenössischen Jodlerfests geplant war. Wegen des Unfalls wurde der Flugbetrieb der Patrouille Suisse vorläufig eingestellt und die Flugshow abgesagt. Die Militärjustiz leitete Untersuchungen ein. (dpa)