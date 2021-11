Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ging am Mittwoch, 10. November, um etwa 16.45 Uhr der Notruf ein. In der Meldung hieß es, dass sich auf einer Baustelle an der Bernrainstrasse ein Arbeiter Kopfverletzungen zugezogen habe.

Gemäß den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war der Mann kurz vor dem Unfall mit der Installation eines Treppenaufgangs beschäftigt. Dabei löste sich ein Bauteil und traf den 36-Jährigen am Kopf. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Verunfallte per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.