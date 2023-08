Ein Motorradfahrer (61) ist am Freitagmorgen, 11. August, auf der Benkenstraße zwischen Oberhof und Küttigen im Kanton Aargau, südlich von Frick, bei einem Sturz tödlich verunglückt. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, verlor er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er erlag laut Angaben seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort.

Die Ursache ist unbekannt

Warum er die Kontrolle verlor, ist bisher nicht bekannt. Nach seinem Sturz krachte er mit dem Motorrad in eine Leitplanke. Dabei zog er sich der Kantonspolizei zufolge schwerste Verletzungen zu.

Jede Hilfe kommt zu spät

Als die Rettungskräfte an der Unfallstelle angekommen seien, habe der Mann keine Lebenszeichen mehr gezeigt.

Hochrhein Blaulichtreport: Mann (22) kracht im Kanton Aargau mit seinem Motorrad in eine Hauswand und stirbt Das könnte Sie auch interessieren

Spezialisten ermitteln

Spezialisten der Unfallgruppe der Kantonspolizei ermitteln nun zur Unfallursache. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.

Die örtlichen Feuerwehren leiteten den Verkehr während der Unfallaufnahme über die Staffeleggstraße um. (pm/neu)