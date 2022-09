Kreuzlingen vor 12 Stunden

Nach rätselhaftem Tod auf Kreuzlinger Sportplatz: Ursache steht jetzt fest, Vater nicht informiert

Am 6. August stirbt ein junger Mann auf einem Sportplatz in Kreuzlingen. Ein Monat dauerte die Ursachensuche. Und dennoch versäumten es die Behörden offenbar, den Vater des Mannes zu informieren. Was er dazu sagt.