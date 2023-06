Eine lange Schlange vor allem junger Menschen bahnt sich am Montagabend in Basel in Richtung Spalentor. Es ist aber kein Club, der seine Eröffnung feiert.

Lange Schlangen bildeten sich vorm Tropenhaus. | Bild: Obermeyer, Justus

Es ist eine botanische Besonderheit, die die Menschen anlockt: Im Tropenhaus des botanischen Gartens Basel blüht an diesem Montag eine Titanwurz auf.

Die Attraktion

Sie gilt als die größte Blume der Welt, ist heimisch auf Sumatra, und eine Attraktion in allen botanischen Gärten der Welt.

Die Beleuchtung lässt die größte Blume der Welt ganz besonders erstrahlen. | Bild: Obermeyer, Justus

Es ist nicht nur die stattliche Größe von über zwei Metern, die die Titanwurz so besonders macht. Die Blüte dauert nur zwei Tage, dann fällt der männliche Stab in sich zusammen.

Viel Zeit bleibt also nicht zum Bestäuben, die Pflanze erzeugt deshalb nicht nur eine große Wärme, sondern verströmt auch einen üblen Aasgeruch, der Käfer und Insekten anlocken soll – und der bis vor die Tore des botanischen Gartens zu riechen ist.

Titanwurz im botanischen Garten Basel Video: Obermeyer, Justus

Die Titanwurz wächst rasend schnell, wie das Zeitraffervideo zeigt:

https://www.youtube.com/shorts/7p5sEUchrFs

Erst im April wurde die 47 Kilogramm schwere Knolle in ein beheiztes Betonbecken des neuen Tropenhauses gepflanzt, teilweise legte sie seitdem am Tag über 30 Zentimeter zu.

Das Tropenhaus

Erst Ende Mai wurde das neue Basler Tropenhaus nach dreijähriger Bauzeit eingeweiht.

Tropenhaus Basel Video: Obermeyer, Justus

Das alte musste aufgrund erheblicher altersbedingter Mängel im Herbst 2019 geschlossen werden. Für tropische Bergpflanzen wurde zusätzlich ein begehbares Nebelwaldhaus gebaut.

Auch eine kurz andauernde Schönheit: „Die Königin der Nacht“. | Bild: Obermeyer, Justus

In dem warmen Tropenhaus leben neben den Pflanzen auch verschiedene exotische Vögel, wie etwa der Elfenblauvogel, ein Singvogel der in Südostasien beheimatet ist. Außerdem leben Weisskopf-Bülbül, Strausswachtel und Brillenvogel im Tropenhaus neben frei laufenden Reptilien, wie dem Stirnlappen-Basilisk und Amphibien.

Mehr Bilder aus dem neuen Tropenhaus: