Freitag ist Theatertag – Katharina Furrer, Leiterin des Schaffhauser Schauwerks, erinnert an diese Formel, als sie im vor zwei Jahren eröffneten Theater Bachturnhalle den Spielplan 2023/24 präsentiert. Sie spricht über die Premieren und die besonderen Perlen des Schauwerk-Theaterprogramms, welches am Freitag, 1. September, im Theater Bachturnhalle beginnt. Ihr zur Seite sitzt der Schauspieler Michael von Burg, Ensemblemitglied am Theater Kanton Zürich, aufgewachsen in Schaffhausen. Er spielt an der Eröffnungsveranstaltung am 1. September das Solostück „Die Blechtrommel“ nach dem Roman von Günter Grass. Im November 2021 bei der Eröffnung des Theaters Bachturnhalle hatte er nur ein zehnminütiges Intro gegeben, was dazu führte, dass eine Zuschauerin nach der Aufführung zu Katharina Furrer vordrang und fragte, warum sie von Burg nur so kurz hat auftreten lassen, es sei doch ganz toll gewesen, wie Furrer sagt. Nun wird Michael von Burg „Die Blechtrommel“ an der Spielzeiteröffnung in voller Länge spielen.

Katharina Furrer berichtet zudem in einem passenden Sprachbild von den sechs Perlentauchern des Schauwerks, die ausgeschwärmt sind und in der Schweiz und in Deutschland nach den besten Stücken getaucht und Perlen der Kleinkunst für Schaffhausen gefunden haben: Silvana Gargiulo, Schertenlaib und Jegerlehner, die Tänzerin Els Couvreur, Margrit Gysin, Lea Whitcher und Pedro Lenz werden in die Bachturnhalle kommen.

Natürlich stehen auch wieder einheimische Stücke auf dem bis Februar 2024 dauernden Programm: Das Theater Sgaramusch, das Festival Jups, Tanztheater Kumpane 11+ und Jugendclub Momoll Theater 11+. Ein Leckerbissen, so verspricht Furrer, sei Verena Nolls abendfüllende szenische Lesung. Sie liest am 10. November aus dem Roman „Die kalte Schulter“. Es ist eine Geschichte von Liebe und Tod. Sie spielt in einem Hitzesommer Mitte der 80er-Jahre in Schaffhausen. Dort, wo damals auch der Schriftsteller Markus Werner lebte.