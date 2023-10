Sie sitzen in der Konstanzer Altstadt und trinken einen Kaffee. Ihr Handy klingelt, Sie haben eine SMS bekommen. Aufgeregt blicken Sie aufs Display. Wer könnte es wohl sein? Es ist: Ihr Mobilfunk-Anbieter, er möchte 59,50 Euro von Ihnen. Ihr Handy hat sich heimlich ins Schweizer Netz eingewählt und fröhlich vor sich hin gefunkt, nun ist die festgelegte Kostenobergrenze erreicht.

So schalten Sie die automatische Netzwahl aus

Der Ärger ist groß – dabei hätte er vermieden werden können: wenn Sie Ihre Handy-Einstellungen geändert hätten. „Handys sind darauf getrimmt, das stärkste Netz zu wählen“, sagt Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg dem SÜDKURIER.

Wer die automatische Netzauswahl an seinem Mobiltelefon nicht ausschaltet, laufe in Grenznähe daher immer Gefahr, dass der stärkste Funkmast in der Schweiz steht – das Nachbarland wird von der EU-Roaming-Verordnung nicht erfasst. Sie besagt, dass es im EU-Ausland keine Aufschläge auf die Heimattarife geben darf.

Oliver Buttler ist Abteilungsleiter Telekommunikation bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg: „Handys sind darauf getrimmt, das stärkste Netz zu wählen.“ | Bild: Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

Bei einem iPhone findet sich die Option, die automatische Netzauswahl abzuschalten, in den Einstellungen unter dem Punkt Mobilfunk. Bei einem Samsung-Handy in den Einstellungen unter Mobile Netzwerke und anschließend Netzbetreiber. Im EU-Ausland muss dann manuell ein Netz ausgewählt werden, um dort gratis zu surfen.

Wollen Sie in der Schweiz für Anrufe erreichbar bleiben und nur das Internet ausschalten, können Sie in den Handy-Einstellungen auch nur das Daten-Roaming ausschalten – denn diese Einstellung ermöglicht überhaupt erst das Surfen mit einer deutschen Sim-Karte im ausländischen Netz. Es gibt allerdings auch Möglichkeiten, unbeschwert das Schweizer Netz zu nutzen.

Diese Tarife eignen sich für die Schweiz

Manche Mobilfunk-Anbieter bieten eine Schweiz-Flatrate in ihren Tarifen an. „Die Telekom hat es teilweise drin“, sagt Oliver Buttler. Wer hier die Optionen All Inclusive oder Standard Roaming bucht, kann unbesorgt im Nachbarland ins Netz. Die Verträge sind allerdings nicht ganz günstig: Mit 10 Gigabyte (GB) Datenvolumen zahlen Kunden laut Telekom-Website 39,95 Euro monatlich.

Preiswerter wird es, wenn mehrere Personen mitmachen: Schließen vier Erwachsene den Vertrag gemeinsam ab, zahlen sie pro Person nur noch 19,95 Euro. Für Kinder unter 18 Jahren kostet der Vertrag 9,95 Euro. Die Telekom-Tochter Fraenk bietet einen Tarif mit Schweizer Netz bereits für 10 Euro pro Monat an – zu beachten ist, dass mit diesem nicht von Deutschland ins Ausland telefoniert werden kann.

Viele Unternehmen bieten ihren Kunden an, kurzzeitig Datenvolumen in der Schweiz dazu zu buchen. Vodafone etwa hat sogenannte EasyTravel-Optionen für die Schweiz, Türkei, USA und Kanada: Für 7,99 Euro den Tag kann dort unbeschwert gesurft werden. Die Woche kostet 21,99 Euro. Bis zum 1. November kann laut Website auch die EasyTravel-Flat Flex zum bestehenden Vertrag gebucht werden: Für 9,99 Euro pro Monat sind 500 Telefonie-Minuten und 500 SMS am Tag in den genannten Ländern, sowie Surf-Konditionen nach dem Inlandstarif enthalten.

Der Anbieter O2 ist in diesem Jahr mit Schweiz Roaming Packs gestartet: Für drei GB Datennutzung innerhalb eines Monats zahlen Kunden hier 9,99 Euro, für 300 Megabyte (MB) innerhalb eines Tages 2,99 Euro.

Welche Aktionen verbrauchen wie viele Daten? Laut „Computerbild.de“ verbraucht ein Telefonat über WhatsApp pro Minute etwa 0,3 Megabyte (MB), ein Videoanruf pro Minute etwa 5 MB. Datenroaming in der Schweiz kostet mit den meisten deutschen Verträgen etwa 0,20 Cent pro MB – für einen einminütigen Videoanruf wird so schon ein Euro fällig. Laut der Website „Techbook.de“ verbrauchen Sprachnachrichten etwa 0,2 MB Daten pro Minute, wohingegen Textnachrichten mit nur etwa einem Kilobyte (KB) kaum ins Gewicht fallen.



Video-Streaming verbraucht laut Mobilfunkanbieter O2 ordentlich Daten, abhängig davon, in welcher Auflösung die Nutzer die Videos sehen wollen: Videos bei YouTube verbrauchen je nach Qualität pro Stunde zwischen 100 MB und zwei Gigabyte (GB), heißt es. Musikstreaming verbrauche etwa 100 bis 250 MB pro Stunde.



Laut Aldi Talk verbrauchen Kartendienste wie Google Maps bis zu 3,1 MB pro Minute – also etwa 186 MB pro Stunde. Das wären bei Kosten von 0,20 Euro pro MB in der Schweiz bereits 37 Euro.

Congstar hat ähnliche Angebote: 250 MB, die innerhalb eines Tages genutzt werden können, werden hier etwa für 5 Euro angeboten. Ein GB, das eine Woche lang nutzbar ist, für 16 Euro. Der Anbieter 1&1 bietet Surf-Pakete mit geringen Datenmengen an, entweder 25 MB innerhalb eines Tages oder 150 MB innerhalb einer Woche.

Die Preise sind auf der Website nicht ersichtlich, können aber den Verträgen entnommen werden. Die Angebote änderten sich regelmäßig, sagt Verbraucherschützer Oliver Buttler. Es bietet sich also an, immer wieder bei den Anbietern zu überprüfen, wer Roaming in der Schweiz inklusive hat oder zusätzlich anbietet.

Eine Alternative ist die Prepaid-Karte

Statt neuen Verträgen und Surf-Paketen bieten sich für manche Grenzgänger und Touristen auch Schweizer Prepaid-Karten an. Als Beispiel, für wen diese Option in Frage kommt, sagt Oliver Buttler: „Ein Student in Konstanz, der einen Nebenjob in der Schweiz hat.“

Das Schweizer Mobilfunk-Unternehmen Swisscom wirbt mit Prepaid für Touristen. Für eine Flatrate über sieben Tage zahlen Kunden hier 20 Franken. Handys mit eSim-Funktion brauchen dabei nicht einmal eine Sim-Karte, sondern können das Angebot direkt nach der Online-Bestellung in Betrieb nehmen.

Mögliche Alternative: eine Schweizer Prepaid-Karte. | Bild: Franziska Gabbert/dpa

Prepaid-Angebote mit Sim-Karte gibt es häufig für 20 Franken mit etwa gleich hohem Startguthaben. Mit der Prepaid-Karte haben Nutzer dann allerdings auch eine eigene Nummer für die Schweiz, die sie ihren Kontakten mitteilen müssen.

Die Karten können in Schweizer Geschäften erworben werden, heißt es auf der Website „Moneyland.ch“. Und weiter: Beim Kauf einer Prepaid-Karte müssten sich die Kunden mit einem Reisepass oder Personalausweis registrieren lassen. Telefonate aus der Schweiz nach Deutschland bleiben allerdings auch mit den Karten teuer.