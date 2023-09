Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen hat es am Wochenende tausende Panzer- und Militärbegeisterte zum schweizerischen Militärmuseum nach Full gezogen. Dort fand das jährliche Panzerweekend statt, das seinen Besuchern einiges zu bieten hatte. Dem begeisterten Publikum wurden Panzer und Radfahrzeuge, die während des Zweiten Weltkriegs und während des Kalten Kriegs eingesetzt wurden, auf einer eigens dafür präparierten Strecke vorgeführt. Wer dabei nicht vor ein wenig Qualm und Motorenlärm zurückschreckte, konnte sogar – mit geeigneter Schutzkleidung – eine Panzerfahrt als Beifahrer mitmachen.

Dank diverser Reenactment-Gruppen, die in den Uniformen verschiedener Nationen des vergangenen Jahrhunderts auftraten, konnten die Besucher Einblicke in das Alltagsleben der Soldaten erhalten und deren Ausrüstung hautnah miterleben. Interessierte konnten während des gesamten Wochenendes an verschiedenen Ständen ihre Sammlung an Militaria durch originale und nachgemachte Kleidung, Orden und sonstige militärische Ausrüstungsgegenstände erweitern.

Bei einer großen Festwirtschaft mit Speisen und Getränken konnten sich die Besucher stärken und erfrischen. Außerdem konnten zu jeder Zeit die zahlreichen Exponate des Militärmuseums auf dessen 9000 Quadratmeter großer Ausstellungsfläche begutachtet werden. Hier war vom deutschen Panzer Tiger II bis zum Steinschlossgewehr aus dem 19. Jahrhundert für jeden Militärfan etwas dabei. Wer sich bis dahin immer noch nicht sattgesehen hatte, konnte außerdem bequem mit dem Shuttleservice zum benachbarten Festungsmuseum Reuenthal fahren und das dortige Artilleriewerk und dessen Ausstellungen besichtigen.