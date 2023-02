Der Flughafenstreik in Deutschland wird auch die Pläne von etwa 3000 Menschen durcheinanderwirbeln, die von der Schweiz aus verreisen wollen: Die Fluggesellschaft Swiss streicht am Freitag mehrere Verbindungen nach Deutschland. Das berichtet die Neue Zürcher Zeitung und beruft sich auf Angaben einer Sprecherin.

Demnach sind Verbindungen ab Zürich und Genf nach Stuttgart, Frankfurt, Hamburg und Hannover betroffen. Jeweils zwölf Hin- und Rückflüge von und nach Zürich sowie jeweils drei Hin- und Rückflüge von und nach Genf wurden gestrichen. Die Verbindungen nach Düsseldorf und Berlin sollen wie geplant stattfinden.

Flughafen-Streik: Am Freitag drohen zahlreiche Ausfälle

Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag Streiks an mehreren großen Flughäfen in Deutschland angekündigt. So sollen die Flughäfen in Stuttgart, München, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen ganztägig lahmgelegt werden. Reisende müssen deshalb mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.

Und auch in der kommenden Woche wird gestreikt: So kündigte Verdi für Mittwoch und Donnerstag, 22. und 23. Februar, Streiks etwa in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen an. Ob in Folge dessen auch wieder Verbindungen an Schweizer Flughäfen betroffen sein werden, ist bislang noch unklar.