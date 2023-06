Jeder kennt dieses Gefühl: Wenn unter dem Scheibenwischer des vor der abgelaufenen Parkuhr abgestellten Autos ein roter Zettel klemmt, oder wenn am Rand der Landstraße nach dem Tempo-80-Schild der zu spät erkannte Blechkasten grell aufblitzt.

Strafzettel Schweiz: Ob einsichtig, murrend oder säumig – Meist zahlt man

Dann steigt jene Mischung auf aus ungläubigem Ertappt-worden-sein und verdrossenem Ärger – über die Behörden, über die Umstände und vor allem über sich selbst. Es folgt Post vom Amt. Die in der Zahlungsaufforderung genannte Summe A zahlt man einsichtig, murrend oder säumig, aber in der Regel spätestens nach der ersten Mahnung.

Ein Knöllchen unter dem Scheibenwischer eines Autos in Klingnau. Das Überschreiten der zulässigen Parkzeit kostet in der Schweiz mindestens 40 Franken. | Bild: Sandra Ardizzone

Das gilt auch für Strafzettel aus Frankreich, Italien und vielen anderen Ländern. Nur Knöllchen aus der Schweiz werden oft nicht beglichen und landen gerne der Ablage P wie Papierkorb. Der Grund ist einfach: Zwischen Deutschland und der Schweiz besteht kein Vollstreckungsabkommen in Bußgeldsachen.

Bußgelder Schweiz: Behörden können Zahlungsaufforderung im Nachbarland nicht durchsetzen

Die Behörden in beiden Saaten können nach Verkehrsverstößen Zahlungsaufforderungen im Nachbarland nicht durchsetzen. Aus diesem Grund kann die offensichtliche Missachtung von Verkehrsregeln vordergründig folgenlos bleiben. Doch gerade Bewohner der Grenzregion sollten Bußgeldbescheide aus dem Nachbarland besser trotzdem nicht ignorieren.

Bußgelder aus dem Ausland In der EU wird grenzüberschreitend vollstreckt Warum hat ein Strafzettel aus Malmö oder Madrid für einen Autofahrer aus Laufenburg oder Lauchringen unmittelbarere Konsequenzen als ein Knöllchen aus Zürich oder Zofingen? Weil Schweden und Spanien wie Deutschland im Unterschied zur Schweiz der Europäischen Union angehören. Deren Mitglieder setzen einen Rahmenbeschluss von 2005 um, der die grenzüberschreitende Vollstreckung von Geldstrafen und Geldbußen gewährleistet. Sofern die verhängte Geldsanktion mindestens 70 Euro beträgt, müssen die jeweiligen Behörden Zahlungsaufforderungen aus anderen EU-Staaten eintreiben, sofern dies verlangt wird. Polizeivertrag mit der Schweiz regelt Vollstreckung nicht Die Schweiz und Deutschland haben zwar bereits 1999 einen Polizeivertrag abgeschlossen, der gegenseitige Amtshilfe bei der Durchsetzung von Verkehrsversbußen ab 40 Euro beziehungsweise 70 Franken vorsieht. Der Vertrag ist seit 2002 auch in Kraft – aber nicht vollständig. Einige Bestimmungen wurden bis heute nicht vereinbart. Darunter sind im Kapitel VI „Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften des Straßenverkehrs“ genau auch jene Artikel, die die gegenseitige Hilfe bei der Vollstreckung regeln. Anwendung findet allerdings ein Artikel, in dem die Übermittlung der Halter- und Fahrzeugdaten vereinbart ist. Deshalb können die Schweizer Behörden ihre Zahlungsaufforderung anhand des KFZ-Kennzeichens an deutsche Adressaten senden.

Die Bußgeldstellen führen keine Statistik über die Zahl der an Fahrer oder Halter im Nachbarland ausgestellten und nicht beglichenen Zahlungsaufforderungen. Eine grobe Einschätzung, wie viele Bußgelder im jeweils anderen Land nicht bezahlt werden, ermöglichen die Daten der Zentralen Bußgeldstelle Karlsruhe. Sie ist bei Verkehrsverstößen auf den Autobahnen in Baden-Württemberg zuständig.

Jedes fünfte Bußgeld wird nicht durch Zahlung erledigt

Laut Regierungspräsidium Karlsruhe wurden 2021 von 50.949 Bußgeldverfahren wegen Verkehrsverstößen auf Autobahnen etwa jedes fünfte, genau 10.479 Fälle nicht durch Zahlung, sondern auf andere Weise abgeschlossen, beispielsweise durch Verjährung.

Ein Aargauer Kantonspolizist mit einem mobilen Geschwindigkeitsmessgerät. Auf einer Landstraße 11 bis 15 Stundenkilometer zu schnell kostet 160 Franken Buße. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Die Zahl der Schweizer Fälle darunter dürfte beträchtlich sein. Und ebenso verjähren auch in der Schweiz viele Verstöße deutscher Autofahrer ohne Bußgeldzahlung. Eine Studie von 2019 kommt für den Kanton Zürich zu dem Ergebnis, dass 87,5 Prozent der durch Verjährung beendeten Fälle von Ausländern begangen wurden, zu 68,9 Prozent von Personen mit Wohnsitz im Ausland.

Staatsanwaltschaft leitet nach Ablauf der Frist ein Verfahren ein

Ganz risikolos ist ein solches Ignorieren der Bußgeldforderung allerdings nicht. Vor allem nicht für Personen, die öfter ins Nachbarland einreisen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat nach Ablauf der verstrichenen Zahlungsfristen wahrscheinlich inzwischen ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Gerät der Betreffende an der Grenze oder im Landesinneren in eine Personenkontrolle, gleichen die Polizei- oder Grenzbeamten ab, ob etwas vorliegt.

Wieviel kostet es denn? Auszug aus dem Schweizer Verkehrsbußenregister Führerausweises: 20 Franken. Überschreiten der zulässigen Parkzeit bis 2 Stunden: 40 Franken, um mehr als 2, aber nicht mehr als 4 Stunden: 60 Franken; um mehr als 4, aber nicht mehr als 10 Stunden: 100 Franken. Nicht oder nicht gut sichtbares Anbringen der Parkscheibe oder des Parkzettels: 40 Franken. Halten auf einem Fußgängerstreifen: 80 Franken. Parkieren seitlich angrenzend an einen Fußgängerstreifen bis 60 Minuten: 120 Franken. Parkieren auf einem Radstreifen bis 60 Minuten: 120 Franken. Parkieren innerhalb des signalisierten Halteverbots bis 60 Minuten: 120 Franken. Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit innerorts um 1– 5 km/h: 40 Franken, um 6–10 km/h: 120 Franken, um 11–15 km/h: 250 Franken. Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit außerorts um 1– 5 km/h: 40 Franken, um 6–10 km/h: 100 Franken, um 11–15 km/h: 160 Franken, um 16–20 km/h: 240 Franken. Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen: um 1– 5 km/h: 20 Franken, um 6–10 km/h: 60 Franken, um 11–15 km/h: 120 Franken, um 16–20 km/h: 180 Franken, um 21–25 km/h: 260 Franken. Nichtbeachten eines Vorschriftssignals: 100 Franken. Nichtbeachten eines Lichtsignals: 250 Franken. Alle Angaben aus der aktuellen Schweizer Nichtmitführen des: 20 Franken. Überschreiten der zulässigenbis 2 Stunden: 40 Franken, um mehr als 2, aber nicht mehr als 4 Stunden: 60 Franken; um mehr als 4, aber nicht mehr als 10 Stunden: 100 Franken. Nicht oder nicht gut sichtbares Anbringen deroder des: 40 Franken. Halten auf einem: 80 Franken. Parkieren seitlich angrenzend an einen Fußgängerstreifen bis 60 Minuten: 120 Franken. Parkieren auf einembis 60 Minuten: 120 Franken. Parkieren innerhalb des signalisiertenbis 60 Minuten: 120 Franken. Überschreiten derum 1– 5 km/h: 40 Franken, um 6–10 km/h: 120 Franken, um 11–15 km/h: 250 Franken. Überschreiten derum 1– 5 km/h: 40 Franken, um 6–10 km/h: 100 Franken, um 11–15 km/h: 160 Franken, um 16–20 km/h: 240 Franken. Überschreiten der: um 1– 5 km/h: 20 Franken, um 6–10 km/h: 60 Franken, um 11–15 km/h: 120 Franken, um 16–20 km/h: 180 Franken, um 21–25 km/h: 260 Franken. Nichtbeachten eines: 100 Franken. Nichtbeachten eines: 250 Franken. Alle Angaben aus der aktuellen Schweizer Ordnungsbußenverordnung

Bei einer offenen Bußgeldforderung wird der Verkehrssünder daran erinnert und ihm der Strafbefehl des Staatsanwalts zugestellt, den er auf einem Polizeirevier unterzeichnen muss. Den um eine Gebühr in Höhe von mindestens 200 bis 300 Franken angestiegenen Betrag kann er in der Regel an Ort und Stelle begleichen. Er kann aber auch auf eine sofortige Zahlung verzichten und mit dem von ihm anerkannten Strafbefehl wieder ausreisen.

Beamte der Kantonspolizei Aargau mit ihrem Einsatzfahrzeug. Anders als in Deutschland können in der Schweiz Bußgelder in der Regel auch direkt bei der Streife beglichen werden. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Kommt der Beschuldigte auch dem Strafbefehl nicht nach, kann es wirklich unangenehm für ihn werden, wird er nach einer weiteren Einreise erneut in der Schweiz kontrolliert. Denn die Behörden werden dann die Begleichung der Ordnungsbuße fordern. Weigert sich der Verkehrssünder immer noch, oder ist er dazu nicht in der Lage, besteht sogar die Möglichkeit einer Ersatzhaftstrafe.

Sofern es um geringfügige Widerhandlungen geht, tritt die Verjährung nach drei Jahren ein. Ausstehende Bußgelder für schwere Verkehrsdelikte – bei denen beispielsweise durch grobe Verletzung von Verkehrsregeln andere ernstlich gefährdet wurden oder der Fahrer mindestens 0,8 Promille Alkohol im Blut hatte – können in der Schweiz laut Straßenverkehrsgesetz sogar bis zu fünf Jahre ab Rechtskraft des Bußgeldbescheides vollstreckt werden.

Ein Schweizer Grenzwächter 2019 am Grenzübergang Tägerwilen bei Konstanz. Beim Grenzübertritt können auch etwaige offene Zahlungsaufforderungen oder Strafbefehle überprüft werden. | Bild: Reinhardt, Lukas

Anders als mit Deutschland hat die Schweiz Vollstreckungsabkommen mit seinen Nachbarländern Frankreich, Österreich und Liechtenstein abgeschlossen. Deutsche Autofahrer müssen de facto allerdings nicht befürchten, bei Grenz- oder Polizeikontrollen in einem dieser Länder wegen offener Schweizer Ordnungsbußen belangt zu werden.