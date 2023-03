Wie viele Menschen leben in Deutschland und arbeiten in der Schweiz? Diese exklusive SÜDKURIER-Datenanalyse zeigt, wo die meisten Grenzgänger leben und welche Kantone die beliebtesten Arbeitsorte sind.

Für mehr als 65.000 Menschen aus Deutschland führt der Weg an ihren Arbeitsplatz über die Schweizer Grenze. Die meisten der Grenzgänger wohnen in unserer Region. Aber wie viele Menschen pendeln aus Ihrer Gemeinde in das Nachbarland? Die Antwort