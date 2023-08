Das Feuerwerk gehört für viele Menschen in der Schweiz zum Bundesfeiertag fest dazu. Einige Gemeinden veranstalten dies bereits am 31. Juli und feiern so in den Feiertag am 1. August hinein. So auch in Basel und Schaffhausen am Montag. Dort haben tausende Besucher die Feierlichkeiten und das spektakuläre Feuerwerk verfolgt.

Bundesfeier in Basel 2023 Video: Moritz Stein

Basel

In Basel wurde der gesamte Innenstadtbereich zwischen an den Rheinufern gesperrt und nur für den Fußgängerverkehr freigegeben. Rund 100.000 Menschen versammelten sich, offiziellen Angaben zufolge, am Rheinufer um in der drittgrößten Stadt der Schweiz in den Feiertag zu starten.

Viel los in der Basler Innenstadt am 31. Juli. | Bild: Stein, Moritz

Bereits um 21 Uhr waren die besten Plätze auf den Brücken, sowie entlang des Flusses besetzt. Immer wieder ist die Nationalflagge unserer Nachbarn auf T-Shirts, Girlanden oder Luftballons zu sehen.

Die Stimmung

In der ganzen Bundesfeierzone gab es Stände mit Essen und Getränken von traditionell Schweizerischen Raclette bis hin zu Brasilianischen Cocktails. Viele der Stände unterhielten die Gäste zusätzlich mit Musik aus Boxen, um die Atmosphäre zu komplettieren. Auch Kapellen, wie die Alphorn-Gruppe Thierstein-Laufental oder Straßenmusik fanden ein begeistertes und freudiges Publikum.

Alphornbläser in Basel. | Bild: Stein, Moritz

Die Stimmung war trotz des dichten Gedränges friedlich und ausgelassen. Immer wieder waren Böller zu hören, die den einen oder anderen erschreckt zusammenzucken ließen, und auch am Ufer wurden bereits bei Sonnenuntergang die ersten Leuchtfeuer gezündet.

Auf der Suche nach dem besten Ausblick. | Bild: Stein, Moritz

Das Feuerwerk

Kurz vor 23 Uhr war es soweit, die Kiesfrachter, von denen das Feuerwerk gezündet wurde, haben sich auf dem Rhein zwischen Wettstein- und Johanniterbrücke in Position gebracht.

Feuerwerk in Basel Video: Stein, Moritz

Als die Straßenlaternen ausgingen begann ein Jubel und der Fokus richtete sich die Frachtboote. Um Punkt 23 Uhr ging die fulminante Show los und die Explosionen erhellten den Himmel über dem Basler Münster.

Beeindruckende Effekte und das Feuerwerk spiegelt sich im Rhein. | Bild: Stein, Moritz

Eine Viertelstunde lang wurde dann kräftig abgefeuert, was vom begeisterten Publikum mit Applaus honoriert wurde.

Nach dem Feuerwerk

Nach dem Ende des Feuerwerks musste die Polizei, die bei der Veranstaltung stark präsent war, bei zwei Böllerwürfen in der Menge eingreifen. Daraufhin erfolgte eine Durchsage, die auf das Böllerverbot hinwies.

Die Polizei griff bei Feuerwerk in der Menge ein. | Bild: Stein, Moritz

Im Hof der Kaserne machte sich gegen 0.30 Uhr schon etwas Katerstimmung breit, zwischen Familien die mit ihren Kindern kleine Feuerwerkskörper zündeten, Jugendlichen, die sich mit Leuchtfeuern jagten und einigen Betrunkenen.

Die Polizei zieht dennoch eine positive Bilanz der Feierlichkeiten. Sie spricht von einem ruhigen Jahr. Lediglich einzeln musste bei Böllerwürfen oder Schlägereien aktiv werden, die sich beim Eintreffen jedoch bereits aufgelöst hatten, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Auch habe die Polizei drei mutmaßliche Taschendiebe festnehmen können.

Was feiern die Schweizer am 1. August? Im Grunde feiert die Schweiz am 1. August und vielerorts schon am 31. Juli ganz groß Geburtstag. Der schweizerische Nationalfeiertag, auch Bundesfeier genannt, bezieht sich auf den Bundesbrief von 1291, dem mythischen Gründungsjahr der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Bei dem Dokument handelt es sich um ein Landfriedensbündnis zwischen den innerschweizerischen Talgemeinschaften Uri, Schwyz und Unterwalden (heute Nid- und Obwalden), aus denen die Kantone gleichen Namens hervorgingen. Der 1758 wiederentdeckte Bundesbrief galt seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert als Gründungsurkunde der Schweiz.

Schaffhausen

Auch in Schaffhausen wurde ordentlich gefeiert. Zusätzlich zumfarbenprächtigen Spektakel am Nachthimmel gab es eine Flugshow der Schweizer Luftwaffe über dem Rheinfall.

Fantastische Kulisse: Feier und Feuerwerk am 31. Juli vor dem Rheinfall in Schaffhausen. | Bild: Laura Haunstein

Das große Feuerwerk über dem Rheinfall begeisterte die Menschen vor Ort und sorgte für viel Applaus und Jubel.

Feuerwerk in Schaffhausen 2023 Video: Laura Haunstein

Plätze mit guter Sicht waren begehrt: Zahlreiche Besucher verfolgeten das Feuerwerk in Schaffhausen. | Bild: Laura Haunstein

Die Kulisse des Feuerwerks wurde zusätzlich von einer großen Schweizer Fahne auf einem Hochhaus in Neuhausen am Rheinfall abgerundet.

Die Schweizer Flagge darf auch in Schaffhausen nicht fehlen. | Bild: Laura Haunstein

Alles rund um den Nationalfeiertag der Schweiz

