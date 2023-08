Zeitgleich am 18. August haben die Waldshuter Chilbi und die Badenfahrt im schweizerischen Baden gestartet. Beide Volksfeste feiern in diesem Jahr ein besonderes Datum: Die Chilbi feiert 555 Jahre, die Badenfahrt 100.

Auch wenn die Chilbi in Waldshut seit Mittwochabend vorbei ist, können Feierlustige ins rund 30 Minuten entfernte Baden fahren (am besten mit dem Zug von Koblenz/Schweiz). Und geboten wird dort so einiges: Die ganze Stadt hat sich in eine riesige Bühne verwandelt, es gibt unzählige Restaurant, Bars und Bühnen, die eigens für das Spektakel aufgebaut wurden.

Rund eine million Besucherwerden zur Badenfahrt erwartete. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Die Beizen sind gebaut mit viel Einfallsreichtum und interessantem kulinarischen und kulturellen Angebot: Ob in einem Kartenhaus, zwischen recycelten Waschmaschinen oder mitten im Pflanzenhaus – zum Staunen wird allerlei geboten. Aber sehen Sie selbst!