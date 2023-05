Kanton Aargau vor 11 Stunden

So kommt der gigantische Neubau von Lonza in Stein voran

Die Arbeiten am 500-Millionen-Franken-Projekt laufen nach Plan, wie das Unternehmen bestätigt. Die Fortschritte sind beim Vorbeifahren deutlich zu sehen. Was steckt hinter dem Bau? Was entsteht hier?