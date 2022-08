Visual Story Veröffentlicht am 07. August 2022

Eine gute Nachrichte für alle, die Nostalgie-Flüge lieben und der alten „Tante Ju“ nachtrauern: Im Schweizer Altenrhein kann man wieder mit Wellblech fliegen. Der SÜDKURIER hat es ausprobiert.

Die Replika der Junkers F 13 am Flughafen Altenrhein. Nur der neue Sternmotor unterscheidet sich von dem ursprünglichen Reihenmotor.| Bild: Rolf Hohl

Nicht nur das Wort „historisch“ hat Konjunktur, sondern man sucht die Chance, sich genau so zu fühlen. Dafür werden Unannehmlichkeiten wie Langsamkeit, harte Sitzbänke in alten Bahnwaggons, Ruß und Maschinenlärm gern in Kauf genommen