Auf der entlang des Rheins verlaufenden Hauptstraße zwischen Rümikon und Kaiserstuhl ist es am Montagabend, 6. März, zu einem heftigen Zusammenstoß mit drei beteiligten Autos gekommen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Dabei hatten die Insassen mächtig Glück. Der Polizei zufolge wurden zwei leicht, einer mittelschwer verletzt. Der Unfallverursacher war offensichtlich alkoholisiert.

Das Auto gerät auf die Gegenfahrbahn

Laut Angaben fuhr der Verursacher mit seinem Citroën von Bad Zurzach in Richtung Kaiserstuhl, gegenüber der Gemeinde Hohentengen, als er mit seinem Fahrzeug kurz nach 20 Uhr aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet.

Eines der Fahrzeuge bleibt mitten auf der Hauptstraße stehen. Im Hintergrund sind die beiden anderen Autos zu sehen. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Die Insassen haben mächtig Glück

Der Citroën streifte einen entgegenkommenden Toyota. Die Kantonspolizei schreibt weiter: „Unglücklicherweise fuhr hinter besagtem Toyota ein weiteres Fahrzeug. Worauf es zu einer heftigen Frontalkollision kam.“ In Anbetracht der heftigen Kollision und des Bilds, das sich den Einsatzkräften am Unfallort bot, scheint es an ein Wunder zu grenzen, dass den Insassen nicht mehr passiert ist.

Die Polizisten stellen beim Fahrer Alkohol fest

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Citroënfahrer alkoholisiert war. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Die drei massiv demolierten Autos haben nur noch Schrottwert. Die Feuerwehr musste die Hauptstraße für mehrere Stunden sperren.