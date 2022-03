Der Schaffhausener Technologiekonzern Georg Fischer (GF) hat die Auswirkungen der Corona-Krise hinter sich gelassen und blickt trotz der aktuellen weltpolitischen Verwerfungen optimistisch in die Zukunft. „Wir haben eine starke Position in unseren Märkten“, sagte Georg-Fischer-Chef Andreas Müller am Mittwoch in Schaffhausen. Sollte die Krise in Russland und der Ukraine sich nicht weiter verschärfen und ein „Präsident wieder rational werden“, gehe man davon aus, die Umsätze im laufenden Jahr im einstelligen Bereich steigern zu können und auch mehr Gewinn zu machen.

Mitarbeiterzahl steigt um Tausend

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war der 1802 gegründete Traditionskonzern zu alter Stärke aufgelaufen und hatte nach herben Verlusten und Beschäftigungsabbau im Corona-Jahr 2020 wieder in allen Geschäftsfeldern Gewinn gemacht und war spürbar gewachsen. Auch die Mitarbeiterzahl stieg um fast Tausend Mitarbeiter.

Andreas Müller führt den Technologiekonzern seit Jahren. Der gebürtige Südbadener kann dieses Jahr gute Zahlen vorlegen. | Bild: GF

Mit einem Umsatz von gut 3,7 Milliarden Schweizer Franken (3,65 Milliarden Euro) landete man Ende 2021 fast exakt auf dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Der operative Gewinn von GF stieg im Vergleichszeitraum sogar um gut 40 Millionen Franken auf 278 Millionen. Bei der Umsatzrendite liegt GF aktuell bei 7,5 Prozent. Das ist im oberen Drittel des Branchenschnitts im Maschinenbau bzw. der Autozulieferbranche. Bis 2025 will GF diesen Wert auf bis zu 11 Prozent steigern.

Strategische Ziele 2025 in Griffweite

Das Unternehmen sei auf einem guten Weg, seine für das Jahr 2025 festgezurrten strategischen Ziele zu erreichen, sagte der in Radolfzell am Bodensee geborene GF-Chef Müller. „Viele Endkundenmärkte haben sich erholt und wachsen.“

Das Schweizer Unternehmen liefert beispielsweise komplexe Rohrleitungssysteme zum Transport von Wasser oder Gasen an kommunale Auftraggeber oder Versorgungsunternehmen. Außerdem ist man als Zulieferer für die Automobilindustrie tätig. Hier hat sich GF nach dem Rückzug aus dem Geschäft mit Eisenguss 2018 durch den Verkauf der heutigen Singener Fondium auf die Fertigung leichter Bauteile für Fahrzeuge, etwa Gehäuse für Elektromotoren, spezialisiert.

Mitarbeiter weltweit Beschäftigte: Nachdem Georg Fischer 2020 weltweit Hunderte Mitarbeiter abgebaut hatte, hat der Konzern 2021 wieder fast Tausend neue Beschäftigte an Bord geholt, teils aber aufgrund von Firmenzukäufen. Zum Jahresende arbeiteten 15.111 Menschen für GF weltweit, davon gut die Hälfte in Europa, ein Viertel in Asien und knapp ein Fünftel in den USA. Rund ein Fünftel der 363 GF-Azubis arbeitet in Deutschland, wo GF etwa im Stuttgarter Großraum oder nahe Schlatt am Randen am Hochrhein Standorte besitzt. (wro)

In der GF-Sparte für Werkezugmaschinen entwickelt und fertigt das Unternehmen vom Hochrhein beispielsweise 3-D-Drucker für Metalle, Industrie-Laser zum erodieren von Oberflächen, aber auch klassische Fräsen. Verkauft werden die Maschinen beispielsweise an Luft- und Raumfahrtunternehmen, Autobauer, aber auch Medizintechnikfirmen. Diese stellen damit etwa Prothesen her, die aufgrund ihrer Oberflächenstruktur besonders leicht mit menschlichen Knochen verwachsen können. Hier steigt der Absatz stark – 2021 legten die Auftragseingänge hier um knapp 60 Prozent zu.

Auch der Automotive-Bereich entwickelte sich gut – trotz der grassierenden Chipkrise und massiven Preissteigerungen bei Leichtmetallen wie Alu oder Magnesium, deren Preise erst mit Verzögerung an die Kunden weitergegeben werden können, und GF daher 2021 Gewinn kosteten.

Keine Maschinen mehr nach Russland

Die Auswirkungen der Ukraine-Krise sind für GF noch nicht voll abzuschätzen. Zwar erwirtschaftet das Unternehmen nur rund 0,5 Prozent seines Umsatzes in Russland und hat dort nur sehr wenige Mitarbeiter, eine mögliche Verschärfung der Krise hat das Unternehmen aber nicht in seine Szenarien aufgenommen. Die Lieferung von Teilen und Maschinen nach Russland wurde bereits vergangene Woche weitgehend eingestellt, hieß es.