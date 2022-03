Geschäfte in Belarus und mit Russland: Der Schweizer Zughersteller Stadler Rail, der in der Region auch den Seehas baut, will vorerst an seinem Standort in Fanipol, etwa 30 Kilometer von der belarussischen Hauptstadt Minsk entfernt, festhalten.

Dabei steht das Unternehmen nicht erst seit der Ukrainekrise in der Kritik für seine Produktionsstätte in einem Land, das mit Alexander Lukaschenko von einem Diktator regiert wird, der Menschenrechte mit Füßen tritt, Oppositionelle unterdrückt und Journalisten mundtot macht. Auch jetzt hat der Zughersteller, der in Bussnang im Thurgau seinen Hauptsitz hat, nicht entschieden, die Produktionsstätte zu verlegen.

Stadler baut auch E-Züge. Der batteriebetriebene FLIRT Akku soll Ende des Jahres im Norden und Osten von Schleswig-Holstein zum Einsatz kommen. | Bild: Gregor Fischer/dpa

Werk bei Minsk bleibt

„Wir beobachten die Lage sehr genau und lehnen natürlich jede kriegerische Handlung ab“, sagt Sprecherin Gerda Königstorfer auf Anfrage des SÜDKURIER: „Aber wir sind natürlich auch unseren Kunden verpflichtet.“ Die Produktion bei Minsk sei demnach nicht beeinträchtigt, auch gebe es keine Lieferengpässe.

Wie viele Zulieferungen das Werk in Belarus aus Russland bekommt, sagt die Sprecherin nicht. „Wir können dann auch versuchen, andere Lieferanten heranzuziehen“, ergänzt sie jedoch. Die „ein oder anderen“ Teile werden wohl aus Russland kommen, fügt sie hinzu. Konkret werden will sie nicht.

Verlegung in EU-Produktionsstätte möglich

Einen Hinweis auf ein Umdenken bei dem Thurgauer Zugbauer aber gibt es: „Dank der flexiblen Fertigung innerhalb der Gruppe kann Stadler Produktionsverlagerungen aus Belarus in die Europäische Union zeitnah umsetzen“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Montag. Auf Nachfrage will Sprecherin Gerda Königstorfer aber nicht konkreter werden. „Wir prüfen das gerade sehr genau“, sagt sie lediglich. Man habe Standorte in der Schweiz, Deutschland, Spanien und Polen.

Für die Belieferung von Kunden im Osten wäre Polen damit wohl der wahrscheinlichste Standort, wenn Stadler keine neue Produktionsstätte außerhalb von Belarus errichten will. Noch im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen Berichte ukrainischer Medien zurückgewiesen, dass die Verlegung der belarussischen Produktionsstätte an einen Standort in der Ukraine erwogen werde.

Stadler produziert auch in Berlin. In der Montagehalle des Schienenfahrzeugherstellers Stadler werden Züge für die Berliner U-Bahn fertiggestellt. | Bild: Wolfgang Kumm

Aufträge in Milliardenhöhe

Weltweit beschäftigt Stadler etwa 12.000 Mitarbeiter, 2020 macht das Unternehmen mehr als drei Milliarden Franken Umsatz. In der Schweiz hat Stadler mehrere Niederlassungen, neben dem Hauptsitz im Thurgau unter anderem auch in Winterthur. In Deutschland gibt es neben Berlin noch Niederlassungen in Mannheim, Chemnitz und Herne.

Die Geschäftsbeziehungen mit Belarus aber sind schon mehr als zehn Jahre alt. 2010 verkaufte Stadler die ersten Züge im Wert von 60 Millionen Franken dorthin. Zwei Jahre später gründete Firmenchef Peter Spuhler ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Region Minsk, kaufte die Anteile später aber ab. 2014 eröffnete das Werk in Funipol.

Wichtiger Standort

In dem Werk im belarussischen Fanipol arbeiteten bisher 1500 Mitarbeiter, „aufgrund der Auslastungssituation“ seien aber bereits in den vergangenen Monaten 300 Stellen abgebaut werden, teilt das Unternehmen mit. Doch der Standort gehört zu den größten Stadlers, insgesamt wurden über 100 Millionen Franken in den Standort investiert.

„Weniger als zehn Prozent“ der Produktion werden dort abgewickelt, heißt es dagegen seitens des Zugbauers. Vom derzeitigen Auftragsvolumen in Höhe von 18 Milliarden Franken seien in Belarus weniger als zwei Prozent in der Abwicklung, hieß es.

Auch russische Kunden hat der Zugbauer aus dem Thurgau in der Vergangenheit beliefert. Stadler selbst spricht von „zwei kleineren Aufträgen“ die elf Doppelstocktriebzüge und 23 Straßenbahnen umfassen. Derzeit habe man aber keine Aufträge aus Russland, stellt das Unternehmen klar. Von den Sanktionen sei Stadler ebenfalls nicht betroffen.

Branche verunsichert durch Krise

Die Unsicherheit in der Branche ist allerdings spürbar und macht auch vor Stadler nicht halt. Am Montag stürzte die Aktie des Zugbauers zeitweise um zehn Prozent ab.

Der Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (Swissmem) fürchtet einen Einbruch bei der Nachfrage an Transportgütern und steigende Kosten. „Der Krieg in der Ukraine führt zu neuen Unsicherheiten, welche die Investitionsgüternachfrage bremsen dürften“, teilte der Verband zu Beginn der Woche mit. Die Krise werde auch Energie- und Rohstoffpreise nach oben treiben. „Wie einschneidend die Konsequenzen sein werden, ist derzeit noch nicht abschätzbar“, mahnte Verbandspräsident Martin Hirzel. Sie dürften auch an Stadler nicht vorbeigehen.