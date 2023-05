Am Pfingstsonntag, 28. Mai, führten Spezialisten der Verkehrspolizei in Kreuzlingen gezielte Kontrollen durch. Das gibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Pressemitteilung bekannt. „Ein spezielles Augenmerk richteten die Einsatzkräfte auf die Fahrweise der Verkehrsteilnehmenden, unerlaubte technische Änderungen sowie die Lärmemissionen“, heißt es darin.

Der Fokus der Schweizer Polizisten lag also auf Fahrzeugen, an denen herumgeschraubt wurde. Laut Angaben der Kantonspolizei wurden am Nachmittag zwei Autofahrer gestoppt, die mit unerlaubten Änderungen – beziehungsweise mit manipulierter Klappensteuerung der Auspuffanlage – unterwegs waren. Die Fahrzeuge wurden vorübergehend sichergestellt.

Mehrere Autofahrer wurden zudem wegen unerlaubten technischen Änderungen angezeigt – etwa wegen Einbaus eines unerlaubten Sportluftfilters. Der ist luftdurchlässiger als normale Luftfilter und bringt dadurch nach Meinung vieler Tuner mehr Leistung. Die Wirkung ist aber umstritten. Zugleich wird das Motorgeräusch satter.