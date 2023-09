Der Schweizer Medienkonzern Ringier stellt die täglichen Nachrichtensendungen seines Onlinesenders Blick TV ein. Er bestätigte am Donnerstagabend einen Bericht der Mediengruppe CH Media. Der Sender bestehe weiter, wolle sich aber auf Sondersendungen bei größeren Veranstaltungen oder unerwarteten Großereignissen konzentrieren und Videos produzieren. Freitag war der letzte Tag mit Ausstrahlung der täglichen Sendungen „Blick am Morgen“, „Fokus“ und „Der Tag in fünf Minuten“.

Ringier hatte erst am Mittwoch die Übernahme der Anteile des deutschen Medienkonzerns Axel Springer an zahlreichen Zeitschriften in der Schweiz angekündigt. Ringier wird damit alleiniger Eigentümer eines Portfolios mit rund 20 Zeitschriftentiteln wie „Beobachter“, „Handelszeitung“ und „Schweizer Illustrierte“.

Blick TV startete im Februar 2020 als reiner Digitalsender. Er bot täglich von 06.00 bis 23.00 Uhr Nachrichten und Unterhaltung. Ringier passe sein Angebot den Bedürfnissen der Zuschauerinnen und Zuschauer an, sagte die Chefin von Ringier Medien Schweiz, Ladina Heimgartner, dem Onlineportal der Schweizer Kommunikations- und Medienbranche, persönlich.com.

„Die Userinnen und User möchten mehr Video on Demand, mehr Breaking News, neue Formate, Live-Berichterstattung bei Großereignissen.“ Welche Konsequenzen das für das rund 50-köpfige Team hat, das 2020 eingestellt wurde, war nach Angaben von Heimgartner noch nicht klar. (dpa)