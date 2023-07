Die Schweizer feiern am 1. August ihren Nationalfeiertag. Feuerwerke werden gezündet, Partys gefeiert. Auch in den Städten und Gemeinden entlang der Grenze. Manch einer der deutschen Nachbarn feiert gerne mit oder schaut sich den Pyrozauber an. Der SÜDKURIER hat recherchiert, wo so richtig was los ist.

Basel (Kanton Basel-Stadt)

Offiziell feiern die Basler den Nationalfeiertag am 1. August mit der Bundesfeier auf dem Bruderholz, im Süden der Stadt. Aber er startet in Basel bereits am 31. Juli mit der Bundesfeier am Rhein in der Alstadt, wo ab 17 Uhr über 90 Beizen und Verkaufsstände sowie zahlreiche Live-Konzerte den Besuchern Unterhaltung bieten. Höhepunkt ist natürlich das Feuerwerk um 23 Uhr. Gefeiert wird bis in die frühen Morgenstunden.

Das Festgelände erstreckt sich am Kleinbasler Rheinufer von der Johanniter- bis zur Wettsteinbrücke sowie im Großbasel von der Johanniterbrücke bis zur mittleren Brücke und von der Schifflände bis zum Marktplatz.

Die offizielle Basler Bundesfeier auf dem Bruderholz bietet ebenfalls ein buntes Programm. Auf der Wiesenarena und an den Festbänken ist Platz für Tausende. Von hier aus können sie plaudern, essen und die akrobatischen Darbietungen auf der Bühne genießen. Ab 18 Uhr sind die Festwirtschaften geöffnet. Großratspräsident Bülent Pekermann hält die Festansprache, danach führt er die Kinderschar mit Lampions zur Entfachung des Höhenfeuers. Die Attraktion: Die neu gestaltete Licht- und Feuershow.

Private Feuerwerke dürfen an beiden Tagen von 18 bis 1 Uhr gezündet werden.

Kaiseraugst (Kanton Aargau)

Der Gemeinderat und die Guggenmusik Grossschtadschnulleri veranstalten die Bundesfeier in Kaiseraugst am Montag, 31. August, im „Höfli“ beim Schulhaus Dorf. Auch hier geht‘s um 18 Uhr los. Mit Musik, dem offiziellen Festakt mit Reden und Musikbeiträgen geht es weiter. Danach stellen sich die Fahnendelegationen, die Musikgesellschaft und die Kinder zum Lampionumzug auf. Die Band Soundstation spielt auf, Tanz ist angesagt – Party bis weit in die Morgenstunden.

Rheinfelden (Kanton Aargau)

In Rheinfelden wird der Geburtstag der Schweiz am 1. August, ab 18 Uhr, auf der Kurbrunnenanlage gefeiert. Mit allem, was dazu gehört: Musik, Tanzeinlagen und der obligatorischen Festrede. Für die kleinen Gäste startet ein Lampionumzug. Um 23 Uhr wird das Feuerwerk auf dem Inseli gezündet. Hier soll die Feier vor Mitternacht enden.

Möhlin (Kanton Aargau)

In Möhlin heißt es „1. August uf dr Allmend“. Die Gemeinde lädt zum Familienfest, das bereits um 15 Uhr beginnt. Das Familienzentrum (FAZ) und die Pfadi gestalten ein Familienprogramm. Gleichzeitig soll der Seniorenweg seiner Bestimmung übergeben werden. Es folgt ein Gemeindeapéro mit Konzert der Musikgesellschaft. Danach der Festakt und der Lampionumzug mit dem FAZ und Tambouren. Höhepunkt ist das Feuerwerk um 22.15 Uhr.

Stein im Fricktal (Kanton Aargau)

Die Bundesfeier in Stein, gegenüber Bad Säckingen, auf dem Parkplatz der Sportanlagen Bustelbach steigt bereits am 31. Juli, am Vorabend des Nationalfeiertags, wie die Gemeindekanzlei im Bezirksanzeiger publiziert. Die Bevölkerung wird ins Festzelt des Turnvereins zum Risottoessen eingeladen – um 19 Uhr geht‘s los. Nach dem Auftritt der Alphorngruppe Kaisten folgen Grußworte und Festreden.

Die Gruppe Raebse Gnom spielt zum Tanz auf. Um 22 Uhr startet vor dem Festzelt der Lampionumzug unter der Führung der Fahnenträger und Dorfvereine und der Tambouren der Fasnachtszunft Möhlin-Ryburg.

„Der Gemeinderat hat bereits 2019 beschlossen, künftig auf ein Feuerwerk zu verzichten“, heißt es in der Mitteilung der Gemeindekanzlei.

Laufenburg (Kanton Aargau)

Die Laufenburger feiern in einem etwas kleineren Rahmen als die Nachbarn, am 1. August auf dem Laufenplatz – bei schlechtem Wetter in der Stadthalle. Die Festwirtschaft öffnet um 18 Uhr, um 19.30 Uhr spielt die Stadtmusik Laufenburg. Stadtammann Herbert Weiss begrüßt die Gäste, Großrat Christoph Riner hält die Festrede. „Der Stadtrat freut sich auf eine tolle 1.-August-Feier mit den Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Gästen aus der Region“, heißt es in der Bekanntmachung.

Koblenz (Kanton Aargau)

Der FC Koblenz organisiert die Bundesfeier auf dem Fußballplatz Eichhalde am 31. Juli. Festbeginn ist um 18.30 Uhr. Geplant ist ein Kinderprogramm, Musik mit der Musikgesellschaft Koblenz, gemeinsames Singen. Wer Feuerwerk mitbringt, hat die Gelegenheit, es gegen 22 Uhr zu zünden.

Bad Zurzach (Kanton Aargau)

Bad Zurzach lädt zur Bundesfeier am 31. Juli in den Kurpark ein. Von 17.30 bis Mitternacht ist die Festwirtschaft geöffnet. Ein DJ legt ab 21 Uhr auf. Die Guggenmusik Se Barzlis veranstaltet ab 19 Uhr ein Kuh-Lotto. Gleichzeitig beginnt das Abendprogramm mit der Musikgesellschaft Rekingen, Begrüßung und Festrede, Lampionumzug. Die Höhepunkte: eine Wassersinfonie (22 Uhr) und das 1.-August-Feuerwerk im Kurpark (22.30 Uhr).

Feiern gibt es überdies am 1. August in den Ortschaften im Bezirk Zurzach: in Baldingen (ab 18 Uhr), Böbikon (ab 17 Uhr), Kaiserstuhl und Fisibach (ab 12 Uhr), Mellstorf und Wislikofen (ab 18 Uhr), Rekingen (ab 9 Uhr) und Rietheim (ab 18 Uhr).

In Baldingen und Böbikon brennt jeweils ein Augustfeuer, in Kaiserstuhl und Fisibach gibt‘s einen Lampionumzug.

Rheinau (Kanton Zürich)

In Rheinau, gegenüber Jestetten, beginnt die Bundesfeier am 1. August, 18.30 Uhr. Auf dem Programm stehen Blasmusik und Gesang, Festrede und eine Vorführung des Turnvereins Rheinau. Wer möchte, kann Feuerwerkskörper mitbringen und zu späterer Stunde zünden.

Stein am Rhein (Kanton Schaffhausen)

Ab 2023 wird es erstmals kein Feuerwerk in Stein am Rhein geben, um den Nationalfeiertag zu feiern. Das Ereignis hatte zuletzt 25.000 Gäste angelockt, aber auch über 80.000 Franken gekostet. Weil Großsponsoren ihre Unterstützung abgesagt haben und Auflagen für den Verein nicht mehr tragbar sind, ist aber Schluss. Dabei spielt auch Nachhaltigkeit in Zeiten des Klimawandels eine Rolle. Der Verein Steiner Feuerwerk sei aber bereits in der Evaluation und Absprache mit der Stadt Stein am Rhein für einen Ersatzanlass im Jahr 2024.

Neuhausen am Rheinfall (Kanton Schaffhausen)

In Neuhausen am Rheinfall feiert man schon einen Tag vorher, also am 31. Juli. Karin Spörli von der veranstaltenden schaffhauser-zürcherischen Interessengemeinschaft Rheinfall, erklärt: „Wir halten an der Durchführung fest und die Gäste freuen sich heute schon wieder auf ein farbenfrohes Feuerwerk.“ Am Montag, 31. Juli, sei zudem eine Flugshow der Schweizer Luftwaffe über dem Rheinfall geplant.

Diessenhofen (Kanton Thurgau)

Nach den offiziellen Feierlichkeiten an der Diessenhofer Schifflände starten die Pontoniere am Nationalfeiertag zum traditionellen Fackelkorso auf dem Rhein und zünden anschließend das Feuerwerk auf einer Plattform im Rhein unterhalb der Holzbrücke. Wie in den Jahren zuvor wird auch 2023 ab 22 Uhr ein 15-minütiges Feuerwerk die Zuschauer auf beiden Ufern des Rheins begeistern. „Auch wenn es regnet“, bestätigt Kevin Kern, Diessenhofer Stadtrat und seit vielen Jahren schon bei den Pontonieren für den 1. August verantwortlich.

Steckborn (Kanton Thurgau)

Auf der Wiese beim Seeschulhaus wird für den 1. August ein Festzelt errichtet. Dort findet um 9.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt. Ab 17 beginnt dann der offizielle Festakt, der bis etwa 23 Uhr geht. Während des Nationalfeiertags hat die Stadt ein Feuerwerksverbot in Altstadt und Quaianlage erlassen. „Damit sollen die erhöhten Risiken eines Brandes in den erwähnten Gebieten minimiert werden“, heißt es dazu auf der Homepage. Die Verwaltung bittet die Bevölkerung ihre Feuerwerkskörper auf großen, offenen Wiesen oder Plätzen abzufeuern.

Ermatingen (Kanton Thurgau)

Die Bundesfeier wird auf der Stedi Ermatingen ausgerichtet. Am Dienstag, 1. August, werden dort ab 17 Uhr Pizza, Pasta und Grillspezialitäten serviert. Dazu gibt es Live-Musik. Gegen 22 Uhr folgt ein weiteres Highlight am Nationalfeiertag: Die Rettungsschwimmer der Ermatinger SLRG (Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft) veranstalten ein Fackelschwimmen.

Gottlieben (Kanton Thurgau)

Im vergangenen Jahr hat Gottlieben aus Umwelt- und Tierschutzgründen beschlossen, auf die Knallerei zu verzichten. „Stattdessen schaffen wir ein gemütliches Ambiente mit Feuerschalen direkt am See und mit unserem traditionellen Gondelcorso“, verrät Ursula Gerster, Gemeinderätin für Soziales, Kultur und Tourismus. Die bunt beleuchteten Boote starten am Dienstag, 1. August, um 22 Uhr auf dem Seerhein vor der Promenade von Gottlieben.

Kreuzlingen (Kanton Thurgau)

Kreuzlingen bietet kein von der Stadt organisiertes großes Feuerwerk an. „Wir haben ja ein großes Feuerwerk am Seenachtfest wenige Tage später“, sagt Pressesprecherin Caroline Leuch. Da die Bundesfeier am Nationalfeiertag in diesem Jahr mitten in der Stadt auf dem Kreuzlinger Boulevard stattfindet, sei auch das private Abfeuern von Raketen dort viel zu gefährlich. „Wir haben dafür einen Lampionumzug ab 21 Uhr. Es ist sehr stimmungsvoll, wenn die Kinder mit den Lampions ihre Runde drehen.“

Außerdem gibt es bei der US-MEX Terraza Kreuzlingen, das direkt am Konstanzer Areal Klein Venedig hinter der Kunstgrenze liegt, die Möglichkeit am Nationalfeiertag zu tanzen. Dort beginnt die Party, die für Menschen jeden Alters kostenlos ist, um 14 Uhr und soll bis etwa 22 Uhr dauern.

Höhenfeuer auf den Churfirsten (Kanton St. Gallen)

Höhenfeuer, die einst vor Feinden warnten, sollen am 1. August auch auf den Spitzen der sieben Churfirsten friedlich entzündet werden. Die Bergkette liegt im Kanton St. Gallen, ist aber weithin sichtbar – wenn ein bisschen Föhn für gute Fernsicht sorgt. Dann kann man die Lichter auf den Churfirsten auch im Kanton Schaffhausen von den Hügeln, die den Rhein flankieren, mit einem Fernglas sehen.