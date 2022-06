Die Sperrung des Schweizer Luftraums ist nach einer mehrstündigen Panne bei der Flugsicherung Skyguide am Mittwochmorgen wieder aufgehoben worden. Das teilte Skyguide mit. Zahlreiche Flugzeuge, die in Zürich oder Genf landen sollten, waren in Nachbarländer umgeleitet worden.

Es handelte sich um eine technische Störung, hatte Skyguide zuvor mitgeteilt. „Wir gehen nicht von einem Cyberangriff aus“, sagte der Sprecher von Skyguide, Vladi Barrosa, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochmorgen. Es gehe um ein Hardwareproblem im IT-Netzwerk.

Nicht nur Starts und Landungen, sondern auch Überflüge fanden nicht statt, wie Barrosa sagte. Wie viele Flüge betroffen waren, konnte er nicht beziffern. Auf jeden Fall traf es die morgendliche Welle der Europaflüge zwischen Genf und Zürich und dem Umland, sowie frühe Ankünfte aus den USA. Besonders der Flugplan der Lufthansa-Tochter Swiss wurde in Mitleidenschaft gezogen. (dpa)