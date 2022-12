Apotheke vor 13 Stunden Schweizer Apotheken: Keine erhöhte Nachfrage von deutschen Kunden Der Schweizer Apothekerverband pharmaSuisse hat trotz Medikamentenmangel in Deutschland bislang keine höhere Nachfrage von deutschen Kunden in Schweizer Apotheken beobachtet. Auch die Schweiz ist von Engpässen betroffen.

Eine Plexiglasscheibe trennt eine Kundin vom Personal in einer Apotheke. Der Schweizer Apothekerverband pharmaSuisse hat trotz Medikamentenmangel in Deutschland Ende 2022 bislang keine höhere Nachfrage von deutschen Kunden in Schweizer Apotheken beobachtet. | Bild: Peter Klaunzer/dpa