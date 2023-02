Flüssiggas vor 8 Stunden

Schweiz plant erstes Flüssiggas-Terminal – direkt an der deutschen Grenze

Hierzulande kommen Flüssiggastanker an der Nordsee an, in der Schweiz bald am Rhein? Das Land möchte ein eigenes LNG-Terminal errichten – auch, um weniger abhängig von Deutschland zu sein.