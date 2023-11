Die Schweizer Politik hatte zuletzt den Weg dafür frei gemacht, nun ist klar: Für den Wolf brechen in unserem Nachbarland schwierige Zeiten an. Nachdem am 1. November ein neues Jagdgesetz in Kraft getreten ist, hatten mehrere Kantone den Abschuss ganzer Rudel beantragt. Zwölf Anträgen hat nun das zuständige Bundesamt für Umwelt (Bafu) zugestimmt.

Jagderlaubnis herrscht nun für zwölf komplette Rudel in den Kantonen Graubünden, Wallis, Waadt, St. Gallen und Tessin. Bei sechs weiteren Rudeln dürfen Jungwölfe geschossen werden. Insgesamt gibt es rund 30 Rudel in der Schweiz. Die Jagd ist zulässig ab 1. Dezember und bis Ende Januar 2024.

An der Maßnahme gibt es Kritik von Tierschützern, sie stehen einen Verstoß gegen die von der Schweiz unterzeichneten Berner Konvention über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume.

Lage in Deutschland In der Europäischen Union und somit auch in Deutschland ist der Wolf eine streng geschützte Tierart, sein Abschuss ist eine Straftat. Nur bei Wölfen, die sehr viele Probleme bereiten und mehrfach etwa Herdenschutzzäune überwinden, ist ein Abschuss in Einzelfällen möglich. In Baden-Württemberg gab es so eine Entnahmegenehmigung nach der Rückkehr des Wolfes bisher nicht.

Die neuen Regeln machen es möglich, Wölfe präventiv zu schießen, also noch bevor sie Schaden angerichtet haben. Hintergrund ist ein massiver Anstieg der Wolfspopulation in der Schweiz, die derzeit rund 300 Tiere zählen soll und damit dreimal mehr als noch vor drei Jahren. In ähnlichem Maßstab wuchs die Zahl der Angriffe auf Nutztiere.

Schwarzwald Streit im Umgang mit dem Wolf: Ist der noch vom Aussterben bedroht? Das könnte Sie auch interessieren

„Politik weckt falsche Hoffnungen“

Experten warnen jedoch davor, auf eine schnelle Verkleinerung des Wolfsbestandes zu hoffen. Pascal Vuignier, Präsident des Walliser Jägerverbands, sprach im Gespräch mit der Neuen Zürcher Zeitung davon, dass es sehr schwierig sein wird, den Wolf überhaupt zu finden, weil er so große Reviere bewohnt: „Einen Wolf zu schießen, bedeutet, im Winter nachts bei minus 15 Grad auszuharren, sein Handy nicht einschalten und keinen Lärm machen zu dürfen.“ Die Politik schüre zum Teil falsche Hoffnungen, er rechne mit zehn bis 15 Abschüssen. Zwei Drittel der Walliser Wölfe zu entfernen könnte laut ihm fünf bis zehn Jahre dauern.

Dennoch spricht sich auch Vuignier für den Abschuss aus. Er und andere Befürworter führen dabei auch das Argument an, dass der Wolf die Scheu vor Menschen verliere, wenn er nicht bejagt würde.